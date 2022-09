Geçim derdine çare var mı?

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ülkede var alan siyasi istikrarsızlığın beraberinde birçok olumsuz getirdiğini ifade ediyor. Son bir yılda 3 başbakan değiştiğini ifade eden vatandaşlar, devlette devamlılığın esas olduğunu ancak sürekli yaşanan değişimlerle bunun sağlanamadığını belirtiyor. “Bizim derdimiz pahalık ve geçim. Bu sorunları çözebilecek kişiler ise siyasilerdir” diyen vatandaşlar, istikrar olmayınca düzen sağlanamadığını dile getirdi. Vatandaşlar, “Halkın derdiyle değil, makam derdiyle uğraşıyorlar” ifadesini kullandı.

Ne dediler…?

Kemal Çelebi

“Ülkede bir yılda üç başbakan, üç parti başkanı değişti ve birçok siyasi olay yaşanmaktadır. Bu siyasi tutarsızlıkların yaşanmasını doğru bulmuyoruz. Siyasette değişim gerekiyor. 1974 yılından beri aynı insanlar tarafından yönetilmeye çalışılıyoruz. Bu işi yapabilecek kişilere şans vermemiz gerekiyor ancak bunu hepimiz gördüğü halde particilikler nedeniyle bir tarafa yöneliyoruz. Bir arsa almak çocuğumuzu işe koymak gibi bazı küçük çıkarlar nedeniyle ülke yaşanmaz hale geldi. Bu tutarsızlıkların ortadan kalkması için halkın önce birey olduğunu hatırlaması lazım. Birey olarak haklarımıza sahip çıkmalı ve yönetici seçerken de diğer tüm alanlarda da dikkatli olmalıyız. Sadece seçim zamanı sırtımızı okşayanlara oy vermekle bu iş olmuyor.”

Aydın Celal

“Ülkede bir yılda üç başbakan ve üç parti başkanı değişti birçok da siyasi olay yaşanıyor. Bunu doğru bulmasak da beceriksizlik nedeniyle her geçen gün daha da kötü bir hale giriyoruz. Siyasilerin beceriksizliklerinin ve yalanlarının bedelini halk ödüyor. Bu tutarsızlıkların ortadan kalkması için şu an hükümetin değişmesi lazım.”

Ekrem Göktepe

“Ülkede siyasette yaşanan tutarsızlıklar ilgisizlik ve alakasızlık nedeniyle yaşıyoruz. Siyasilerin halka karşı bir sorumluluğu yoktur. Hiçbir siyasi halka hizmet etme görevini almıyor. Ancak da koltuk kavgası rant kavgası yapıyorlar. Birinin istediği olmayınca başka işe engel oluyor ve tutarsızlıklar yaşanıyor. Bu tutarsızlıkların ortadan kalkması için tek alternatif var o da şu anki hükümetin değişmesidir. Bunların bu işleri iyiye götüreceğine inanmıyorum.”

Hüseyin Bilgekul

“Ülkede hiçbir şeyde olmadığı gibi siyasette de tutarsızlıklar yaşanıyor. Hayatımızın her yanı tutarsızlıklarla doludur. Bunca yıldır alınan kararların hepsi bir biri ile tutarsız. Demokratik yaşam bu mu? Demokratik olan ülkeler bu tutarsızlıkları yaşamıyor. Bu tutarsızlıkların yaşanmasında 7’den 70’e hepimiz suçluyuz. Biz kendi elimizle bizlere layık olan düzeni yarattık. Bu tutarsızlıkların yaşanmaması için halkın düzelmesi gerekiyor. Herkes hayata tutunmanın yolunu birine diğerine iltimas geçmekle buldu. Kendimize has daha ileri düzeyde değerler yaratmadık. Bir düzen yaratılmalı ve herkese eşit kurallar çerçevesinde davranılmalıdır. Çıkarlar doğrultusunda hareket ediliyor. Milletvekilleri iltimas isteyen halka hayır demesini bilmelidir.”

Aydemir Gezer

“Ülkede bir yılda üç başbakan üç parti başkanı ve bazı siyasi olaylar yaşandı. Bunlar siyasi tutarsızlıklardır ve yanlış bir durumdur. Ülkeyi yönetenlerin hepsi bir şekilde atamalarla başımıza geldiler. Hepsi de bu işi beceremeyen kişilerdir diye düşünüyorum. Halkın yararına çalışmalar yapmıyorlar. Eskiden krallar çıkıp piyasayı denetler ve bir ürünün kaça alınıp kaça satıldığını kontrol eder ve eğer çok yüksek satan yerler kapatılırdı. Şimdilerde biz hiç öyle bir denetim görmedik. Bir serbest piyasa diyorlar başka bir şey yok. Halk geçim derdindedir ve artık ihtiyacı olanı değil ucuz olanı almaya başladı. Siyasiler halkın yararına çalışmıyor. Halk olarak isteğimiz piyasanın denetlenmesi ve fırsatçılık yapanları engellemeleri hatta cezalandırmalarıdır. Siyasi tutarsızlıkların yaşanmaması için siyasilerin doğru kararlar alıp halı için çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar nasıl ülke yönetiyor anlamış değilim.”

Adem Çırakoğlu

Ülkede bir yılda üç başbakan ve üç parti başkanının değişmesi ve yaşanan siyasi olaylar tutarsızlıklara neden oluyor. Toplum olarak çok zor durumların içerisindeyiz. Bir yandan akaryakıt bir yandan elektrik derken diğer yandan giderlerimiz gelirlerimizi karşılamaz durumdadır. Ülkede yaşanan bu tutarsızlıkları doğru bulmuyoruz. Bu tutarsızlıkların yaşanmaması için ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle de siyasilerin tutarsız kararlardan vazgeçip halk için ciddi kararlar üretmelerini istiyoruz.”

Aydın Aydınlık

“Ülkede bir yıl içerisinde çok tutarsızlıklar yaşanıyor. Partilerin hatalı kararları veya doğru kararları tabi ki ülkeyi de etkiliyor. Ta başından doğru kararlar verilmedi. İnşallah isabetli kararlar alınır ve yapboz olmaz çünkü artık bedeli ağır olur. Siyasi tutarsızlıkların yaşanmaması için mevcut sistemin değişmesi, halkın ve ekonominin geleceği için siyasilerin oy kaygılarını bir yana bırakıp gerek ekonomik sorunları gerekse ülkenin geleceğini daha ileriye götürecek kararlar almalıdır.”

Adem Okutucu

“Bir yılda ülkede 3 başbakan, üç parti başkanı değişti ve daha birçok siyasi olay yaşandı. Siyasette yaşananlar tutarsızlıklara neden oluyor. Bence siyasette başarılı olmak için başarısız olanları tekrar seçmemek lazım. Mevcut sistemin yürümediğini ve sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu güne kadar bu sistemle ileriye gidemediğimizi görüyorsak sistemi değişmemiz lazım.”