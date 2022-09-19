Genç ölümler artıyor

Lefkoşa sakinlerinden Fatma Işık (K-47) önceki gün evinde anide rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis açıklamasında Işık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği, ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örneklerinin alındığı ve kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Spor salonunda son nefes

Alsancak'ta ise önceki gün saat 12.00 sıralarında bir otele ait spor salonu içerisinde, otelde turist olarak bulunan Leow Seng Yee (E-40), spor yaptığı esnada aniden rahatsızlanması sonucu otelde görevli sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis açıklamasına göre, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Leow yaşamını yitirdi.

Evinde rahatsızlandı

Öte yandan, Ozanköy’de de önceki akşam 20.40 sıralarında Aleusei Malinin (E-50) kaldığı evde aninden rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, ani ölüm olaylarıyla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.

