Durumu kritik

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde, Tuzla ile Mutluyaka arasında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 63 yaşındaki Fırat Aydın ağır yaralandı.

Kaza, Mustafa Yalçıcı yönetimindeki otobüsün, yaya olarak bulunan Fırat Aydın’a çarpması sonucu meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 00.50 sıralarında, Tuzla - Mutluyaka anayolu

1 - 2 kilometreleri arasında, yönetimindeki TPB 868 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyreden Mustafa Yalçıcı (E-55) dikkatsizliği sonucu o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Yeniboğaziçi’nde sakin Fikret Aydın’a çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Fikret Aydın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

TPB 868 plakalı araç sürücüsü Mustafa Yalçıcı tutuklandı.

Girne - Alsancak yolunda 2 kişi yaralandı

Bir başka kaza da Girne - Alsancak yolunda meydana geldi.

Girne - Alsancak çevre yolu üzerinde saat 13.00'te meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Alperen Tekin (E-26), yönetimindeki LN 842 plakalı salon araçla Alsancak istikametine seyrettiği sırada GAÜ çemberini geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje, ardından refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü Alperen Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan Gül Sonet Bozok’un (K-26) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.