Geçişler rahatlasın

Metehan Sınır Kapısı’nda dün bildiri dağıtan Devrimci Komünist Birlik (DKB) geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alınmasını istedi.

Bildiride, şu taleplere yer verildi:

“Lefkoşa, Çağlayan bölgesinde ve doğu Haspolat-Baklıkesir bölgesinde acil olarak yeni araçlı geçiş noktaları açılmalı. Yoğun geçişlerin olduğu diğer yerlerde de yeni geçiş noktaları oluşturulmalı. Mevcut geçiş noktalarındaki memur sayısı artırılmalı. Geçişleri hızlandırıcı sistem oluşturulmalı. Covid-19 kısıtlamaları ve test zorunluluğuna son verilmeli. Araç sigortalarıyla ilgili yüksek ücretlendirmelere son verilmeli. Mevcut araç sigortalarının her iki tarafta da geçerli olabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı.”

