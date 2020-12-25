İlk partiden pay yok

Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Türkler ilk Aşılardan Almayacak” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Yönetimi tarafından Kıbrıslı Türklere korona virüs aşısı verilmesi süreciyle ilgili olarak, birkaç gün içerisinde nihai bir bilgilendirme yapılmasının beklendiğini yazdı.

Rum hükümetinin, sağlıkla ilgili iki toplumlu teknik komite aracılığıyla Kıbrıslı Türk makamlarıyla temas içerisinde olduğunu yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in diplomatik büro üyesi Pandelis Pandelidis’in, Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz ağustos ayından bu yana, iki toplumlu komite aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumuna aşı vermeye hazır olduğunu açıkladığını anımsattı.

Geçtiğimiz hafta aşı ihtiyacı sayısı ile KKTC’nin aşılama planının detaylarının istendiğini dile getiren Pandelidis, geçtiğimiz salı günü ise iki toplumdan epidemiyoloji gruplarından üyelerin de katılımıyla, iki toplumlu sağlık teknik komitesi eş başkanlarının temasa geçtiklerini ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin ihtiyacının yaklaşık olarak 200 bin civarında aşı olduğunun söylendiğini de kaydeden gazete, toplantıda aşılama planıyla ilgili bir taslak sunulduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklere bahse konu aşıların özellikleri konusunda izahat ve tavsiyelerde bulunduklarını da dile getiren Pandelidis, Pfizer şirketine mensup uzman teknisyeninin, hazır oldukları zaman daha fazla yardımda bulunmak istediklerini iletti.

Gazete önümüzdeki günlerde, nihai bir düzenleme yapılması için iki toplum arasında yeniden telekonferans görüşmeleri yapılacağını da kaydetti.

Güney Kıbrıs’a ulaşacak olan ilk aşı partisinden Kıbrıslı Türklere de verilip verilmeyeceği konusundaki bir soruya karşılık ise Pandelidis, ilk partinin çok küçük bir miktarda aşı dozuyla alakalı olduğunu, fakat her şeye rağmen kronik hastalara az bir miktar verilmesi niyeti bulunduğunu ifade etti.

Ancak Kıbrıslı Türklerin planının hazır olmamasının bazı zorluklar meydana getirdiğini öne süren Pandelidis, aşıların KKTC’ye nakli gibi çözüme kavuşturulması gereken bazı teknik detaylar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Konu hakkında Alithia ve Politis gazetelerinde yer alan haberlerde ise, Kıbrıslı Türklerin KKTC’deki ihtiyaçların karşılanması için Rum Yönetiminden 200 bin aşı istedikleri ifade edildi.

Bu rakamın, Kıbrıslı Türklere yönelik aşıların verilebilmesi için Rum kesimi tarafından talep edilen bilgilerin ardından verildiğini kaydeden gazeteler, Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türkleri, yaz aylarında Avrupa Komisyonu aracılığıyla yaptığı bir milyon 200 bin aşı siparişine dahil ettiğini eklediler.