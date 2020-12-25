Kuzeyde 11, güneyde 433 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 11, Güney Kıbrıs’ta ise 433 yeni vaka görüldü, 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de de 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 663 olduğunu, 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını belirtti.

Akdoğan’da vaka sayısı 8 oldu

Bu arada Akdoğan köyünde son günlerde artan pozitif vaka sayısı 8’e yükseldi. Karantinada temaslı olan bir kişinin testinin dün pozitife döndüğü öğrenildi. Son üç günde pozitif vakalarla birlikte çok sayıda kişi temaslı olarak karantina otellerine alınırken, Akdoğan Belediyesi tedbirlerini sıklaştırdı.

Güneyde yine ölüm

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 4 bin 24 test sonucunda 433 vakaya rastlandı. 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 19 bin 316 oldu.

Türkiye’de düşüş var

Türkiye'de de vaka sayılarında düşüş oldu. Son 24 saatte 195 bin 675 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu, 33 bin 985 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi.