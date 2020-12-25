Yüz yüze eğitim önemli

Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Serdal Gündüz, Sağlık Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, 2. dönemde üniversitelerin yüz yüze eğitime dönülmesi yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gündüz; KSTU’nun ilk vaka haberi duyulduğu günden bu yana tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını belirtirken “Kurum içinde personel dahil, uygulama ve araştırma Diş Hekimliği Polikliniğine gelen hastalar çok ciddi önlemler alınarak üniversiteye girebilmişlerdir” dedi.

Gündüz yüz yüze eğitimin özellikle sağlık alanında hizmet veren üniversitelerin online ortamda mezun vermelerinin sağlıklı bir eğitim politikası olmadığını vurguladı.

Üniversite bünyesinde çok ciddi hijyen kurallarının uygulandığını, bulaş hastalıklarında uyulması gereken kuralların kurum içinde belirli noktalara asıldığını, her katta dezenfektan noktalarının kurulduğunu, sınıflar dahil idari ve akademik personelin sosyal mesafe kuralına uymaları açısından en az bir metre mesafe çizgilerinin olduğunu dile getirdi.

Bölge esnafı ve ekonomisi açısından da KKTC’nin Yüz Yüze eğitime dönmesinin önemine dikkat çeken Gündüz, bu konuda alınan kararın isabetli olduğunu kaydetti.