Geleceğe dair umut kalmadı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yaşam koşullarının her geçen gün daha da ağırlaşması karşısında vatandaşların morali bozuluyor, hemen herkes geleceğe güvenle bakamadığını söylüyor.

Yolların ve çevrenin çok bozulduğunu, tüketim malzemelerine aşırı artışların geldiğini belirten vatandaşlar, siyasilerin çözüm üretememesinden yakınıyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, en ufak sorunların çözümünde bile Türkiye’den destek beklendiğini söyleyerek, “Bizim yöneticiler ne iş yapıyor” diye soruyor.

Vatandaş ne dedi?

Recep Zateroğluları:

Ülkenin bugünkü durumu çok kötü. Yollar, sağlık, eğitim ve daha birçok alanda sıkıntılarımız var. Çocuklar iyi bir eğitim alamıyor. Ülkede her alanda ciddi sıkıntılar vardır ve bu sıkıntıların aşılması gerekiyor. 50 yıldır Kıbrıs’ta yaşıyorum ve bir UBP bir CTP iktidara geliyor ancak değişen hiç bir şey olmuyor. Biri gelir biri gider ancak kimse bir şeyleri düzeltemiyor. Türkiye’nin desteği olmasa buradaki idareciler hepimizi süründürecek…

Süleyman Uyar:

Ülkenin sağlık, eğitim, yollar, trafik, pahalılık ve suçlar açısından kötü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Daha iyi olacağını ümit ediyoruz ancak öyle bir durum da göremiyoruz. Ekonomik yönden de sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün bir düzine yumurta 55 TL oldu. Sorunların büyük bir kısmının TL kullanımından kaynaklandığını düşünüyorum ve bu sorunların yakın bir gelecekte de aşılabileceğini umut ediyorum.

Mehmet Yanık:

Ülkenin bugünkü durumu çok da iç açıcı değil. Sağlığımız çöktü. Bir doktordan randevu bile almak çok zor ve sağlık kontrollerimizi yaptıramıyoruz. Yollarımızda da yolları kullananlarda da ciddi sıkıntılar vardır. Her alanda sıkıntılarımız var. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yaşanan sorunların aşılabilmesi için hükümetin çalışmalar yapması gerekiyor. Piyasada etkin bir denetim yapılması ve piyasayı dengelemesi ayrıca sadece piyasa değil eğitim, sağlık ve yollar gibi alanlarda da çalışmalar yapmaları gerekiyor.

Ahmet Varol:

Ülkenin bugünkü durumunu hiç de iyi göremiyoruz. Ne sağlıkta, ne eğitimde, ne yollarda ne de ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi noktalarında iyi bir durum söz konusu değildir. Eğitim yok ekonomi çöktü ve her alanda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hükümet hiçbir işin ucundan tutup çalışmıyor ve her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz.

Mehmet Özaktaş:

Ülkenin bugünkü durumu özetle batıktır. Ekonomi, eğitim, sağlık, suç oranlarındaki artış yolların durumu ve daha birçok sıkıntı ile boğuşurken bunların düzelebileceği umudumuzu da kaybediyoruz. Birçok alanda eksiklikler ve ekonomik yönden sıkıntılarımız var ve böyle giderse daha kötü durumlara düşeceğiz.

Tolga Sözkeser:

Ülkenin bugünkü durumuna sıfır puan veriyoruz. Hemen hergün kazalar oluyor, yollarımız içler açısı durumdadır, sağlık alanında ve eğitim alanında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ancak sorunların düzeltilmesi için bir çalışma yapılmıyor. Benim oğlum epilepsi teşhisi ile iki yıl ilaç tedavisi aldı ancak Türkiye’de bunun yanlış olduğunu ve çocuğumun epilepsi olmadığını öğrendik. Bu da sağlık alanında nerede olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu sorunların düzeltilmesi açısından yapılabilecek çok şey var ancak herkes sadece kendi koltuğunu düşünüyor. Bence bu noktada yeni bir yapılanmaya ve en baştan yeni bir oluşuma ihtiyacımız var diye düşünüyorum.

Erdal Ertürk:

“Ülkenin bugünkü durumunda sağlık, eğitim, pahalılık, yollar, suç oranları ve daha birçok alanda değerlendirecek olursak iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Yollar çok kötü, ekonomi berbat ve suç oranlarının artışı sorunlarına yetkililerden çalışmalar beklesek de ne yazık ki üzerlerine düşeni yapmıyorlar. Bu sıkıntıların aşılabileceği inancım var ve bu noktada çalışmalar bekliyoruz.

Mustafa Küçük:

Ülkenin bugünkü durumu iç açıcı değildir. Pahalılık, yolların durumu ve daha birçok alanda sıkıntılarımız vardır. Yollar konusunda bir güney Kıbrıs’ı örnek alamadılar. 1974 yılında Rum güneye gitti ve hiçbir şeyi yokken şu an her şeyleri lüks şekilde ancak bizim bunda dünya kadar ganimete konulsa da her şey darmadağın. Ekonomi çöktü, suç ülkesi olduk. Yabancılaşan ülkemizde artan suç oranları daha da artacak ve yolların durumu böyle bırakılmaya devam ederlerse daha çok canımız yanacak. Bu noktada sıkıntıların düzeltilmesi açısından çalışmalara ihtiyaç vardır ve bunu yetkililerden bekliyoruz.