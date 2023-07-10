Rum tezine destek istiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği iki sayfalık mektubun içeriği açıklandı.

Hristodulidis mektubunda Guterres’e özetle şöyle dedi:

“AB’nin müdahiliyetinin olumlu etkisine önceki müzakere turu sırasında siz de şahit oldunuz. Avrupa Konseyi eski üyesi olarak AB’nin yapı ve dinamiklerini şahsen bilen bir Avrupalı olarak AB’nin, BM’nin çabalarına ve atandığı zaman BM temsilcisine yardımcı olacak şekilde çalışacak bir temsilci atamasının, özellikle bu konjonktürde, kapsamlı çözüm bulma çabalarımıza potansiyel katkısının katma değerinin tam bilincinde olduğunuza inanıyorum.

Bugünkü karışık uluslararası sahnede yaklaşımımızın, Kıbrıs sorunu da dahil bütün uluslararası sorunların ana sebebinin göğüslenmesinden başka bir şey olamaz. Kıbrıs gibi uzun soluklu bir sorunda yorgunluk ve karamsarlık olabileceğini çok iyi biliyorum. Ancak aynı zamanda mevcut zorluklar ışığı altında Kıbrıs’ın daimi bölünmesini kabul etmemize izin veremeyeceğimizin de tam bilincindeyim. Aksine Kıbrıs’taki, bölgedeki ve uluslararasındaki durum, barışçıl bir hal çaresi bulmak için çabalarımızı katlayarak artırmamız gerektiğini sürekli hatırlatıyor. Ukrayna’daki ve diğer uluslararası krizlerdeki durum bize, BM anayasasındaki temel değerleri yinelememiz gereğini hatırlatıyor. Kıbrıs, BM anayasası ihlallerinin kural haline geldiğinin gösteresi oldu ve barışın zor ve kırılgan olduğu yer de burasıdır. Şimdi, bu durumu tamir etme fırsatımız var.”