Dışı tamam içi boş

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa 112 Acil Servis istasyonu 2 yıla yakın süredir kaderine terk edildi. Vatandaşlar tarafından daha önceden şikayet konusu olan ve bir ara harabeden farksız bir görünüme gelen istasyon, yoğun tepkilerin ardından tadil edildi.

Dış cephesi tadil edilen istasytonun iç kısmına hiç bir şey yapılmadan bırakılması ve yine kaderine terk edilmesi tepkilere neden oldu. Diyalog muhabirine bilgi veren güvenilir bir kaynak, binanın dışının sadece süslendiğini, iç kısmına bir şey yapılmadığını ifade etti. Binada bulunan jenaratörün de başka bir sağlık ocağına götürüldüğünü, Sağlık Bakanlığı’nın, Gazimağusa 112 İstasyonunu açmaya niyetinin olmadığı ve tepkileri azaltmak için sadece binanın dış cephesinin süslendiği iddia edildi ve Sağlık Bakanlığı göreve çağrıldı.

