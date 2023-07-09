Suç makinesi 

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın organize sanayi bölgesinde 26 Haziran 2023 tarihinde dikkatsiz sürüşüyle kaza yapan ve Özkan Bişmiş adlı vatandaşın ağır yaralanmasına neden olan İlyas Hıdır, kullandığı aracı olay yerine bırakıp kaçmıştı. Polis, 13 günlük bir aradan sonra Girne’de düzenlenen bir operasyonla yakaladı.

Polis, mahkemeye verdiği bilgide, zanlı İlyas Hıdır’ın 6 Mayıs 2023 tarihinde kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, ithali yasak kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı tutuklanmış olup Girne’de teminata bağlandığını ve teminat gereği haftada 2 gün Boğaz Karakolu'na ispat-ı vücutta bulunması gerekirken, mahkeme emrine uymadığını aktardı.

Öncelik hakkı vermeden döndü

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ömer Savran, 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13.55’te Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesinde EY 310 plakalı salon aracı batı istikametine doğru zanlı İlyas Hıdır’ın kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden, dikkatsiz bir şekilde sola döndü.

Hıdır’ın kullanımındaki aracın o esnada güney istikametine doğru seyreden Gönyeli'de sakin Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon araca çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı aracın, o esnada karşı istikamette gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına, aracının ön kısmı ile çarparak durduğunu belirtti.

Özkan Bişmiş yoğun bakımda

Polis memuru Ömer Savran, EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın kaza mahallinden kaçtığını ve kaza sonucu JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahade altına alındığını ve halen hayati tehlikesinin devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Ülkede öğrenci statüsünde

Olay yerinden kaçan zanlı İlyas Hıdır’ın, önceki akşam yapılan operasyonla saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını, yaptığı beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini mahkemeye aktaran polis, zanlı aleyhine yapılan ilk araştırmada TC vatandaşı olup ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu söyledi.

Önceden de dosyası var

Polis memuru Ömer Savran, zanlı İlyas Hıdır’ın ayrıca 6 Mayıs 2023 tarihinde kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, ithali yasak kurusıkı tabanca ve kurusıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı tutuklanmış olup Girne’de teminata bağlandığını ve bağlanmış olduğu teminat gereği haftada 2 gün Boğaz Karakolu'na ispat-i vücut ta bulunması gerekirken gelmeyip mahkeme emrine riayetsizlik suçunuda işlediğini belirtti. Polis ayrıca zanlı aleyhine 3 Şubat 2023 tarihinde Süratli araç kullanma suçundan dolayıda Boğaz Karakolu tarafından 1356,30 TL ceza kesildiğini ve zanlının kabul ederek ödediğininde raporlarda mevcut olduğunu aktardı.

İfadesinin teyidi yapılacak

Polis memuru Ömer Savran, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaza sonucu yaralanan Özkan Bişmiş’in durumunun ciddiyetini koruduğunu, alınan ifadelerin teyit tekzibinin halen devam ettiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.