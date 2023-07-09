Trafik kabus oldu

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından önceki gün yapılan denetimlerde, bin 529 araç kontrol edildi; çeşitli suçlardan toplam 314 araç sürücüsü rapor edildi; 1 araç sürücüsü tutuklandı; 21 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde denetimler yapıldı. Bin 529 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 136’sı belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 314 araç sürücüsü rapor edilirken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 21 araç ise trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023, 08:15