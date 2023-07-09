Sevenlerini üzdü

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Uğur için 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11'00 de tören düzenlenecek. Özkan Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

Cenaze töreni belli oldu

Özkan Uğur'un cenaze törenine ilişkin detaylar oyuncu Zafer Algöz tarafından duyuruldu. Uğur için 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de tören düzenlenecek. Özkan Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

1.5 aydır yoğun bakımdaydı

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

Mazhar Alanson'un konseri iptal edildi

AA'da yer alan detaya göre; Mazhar Alanson'un akşam Üsküdar'da vereceği konser iptal edildi. Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan konserde Alanson, yakın arkadaşı ve aynı zamanda 'MFÖ' grubunda birlikte çalıştığı Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle sahneye çıkamayacak.

Özkan Uğur kimdir?

Evli ve bir çocuk babası olan Özkan Uğur 17 Ekim 1953 de doğdu, dört kardeşin en küçüğü olan Uğur’un müzikteki yeteneği daha küçük yaşlarda ortaya çıktı.

1970 yılında daha 17 yaşında Barış Manço Kurtalan Ekspres’te bas gitar çalarak profesyonel müzik yaşamına atıldı. Edip Akbayram Dostlar, Ersen Dadaşlar’la çalıştı.

Aynı yılın sonlarına doğru Mazhar Alanson ve Fuat Güner’in yer aldığı Kaygısızlar grubuna girdi.

1974 yılında İPUCU 5’lisi adıyla kurulan yeni grupta yer aldı.

1979 sonunda askeri görevini tamamlayan Özkan Uğur 1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner’le birlikte, Ferhan Şensoy’un “Şahları da vururlar” ve “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı” adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984te,Ferhan Şensoydan ayrıldıktan sonra MFÖ olarak yoluna devam etti.

