Mucize kurtuluş

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, köpek barınağı yakınlarında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 35 yaşındaki avukat Batu Berk yaralandı. Kaza sonucu hurdaya dönen aracın halini görenler, Batu Berk’in kazadan sağ olarak kurtulmasını büyük bir mucize olarak yorumladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 10.50’de, Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun 1-2 km’leri arasında, Batu Berk (E-35), yönetimindeki PP 414 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyretiği sırada köpek barınağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Berk’in omuz kemiğinde kırıklar tespit edilirken, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Salih Şair direksiyon hakimiyetini kaybetti

Ülkede önceki gün meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kazalardan ilki Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Aslanköy dahilinde bulunan Kale Boya önlerinde yaşandı. Önceki gün 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Salih Şair (E-27) yönetimindeki KV 535 plakalı salon aracı ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve tarla içerisinde takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Eyva Çemberinde korkutan çarpışma

Diğer bir kaza ise yine önceki gün saat 19.00 sıralarında Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde Eyva Çemberi önlerinde yaşandı. Kazada, Ayşe Eroğlu (K-44) yönetimindeki UT 556 plakalı aracı ile soldan birinci şerit içerisinde İskele’ye doğru seyrederken çembere giriş yaptığında dikkatsizce soldan ikinci şeride geçti. Ayşe Eroğlu, o esnada gerisinden aynı istikamette ikinci şerit içerisinde süratli ve dikkatsizce seyreden Onur Ok (E-43) yönetimindeki JG 357 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpışmaya müteakip savrulan JG 357 plakalı araç tavanı üzerinde devrildi ve sürücüsü Onur Ok yaralandı. Onur Ok, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip taburcu oldu.