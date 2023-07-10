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Ders eğlenceli geçti

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Günışığı’nda eğitim gören minikler müzik aleti çalmayı öğrendi

Ders eğlenceli geçti
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Günışığı Kreş ve Anaokulunda eğitim gören çocuklar teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra yaratıcılıklarını geliştirecek, etkinliklerle güzel vakit geçiriyor. Müzik dersinde Ukulele aletini öğrenen minikler çalmayı da denedi. Öğretmenleri çocuklara hem Ukulele hakkında bilgi verdi hem de nasıl çalınacağını anlattı. Pratik yapan minikler aleti öğrenirken, güzel vakit geçirdi. 
 

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