Geleceğe yatırım

Afet İLBAN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin açılış töreni önceki gün gerçekleştirildi.

Açılışa; Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’in yanı sıra bazı milletvekilleri, bakanlık müsteşarları, müdürleri, kurum temsilcileri ve bölge halkı katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

Saner: Gurur verici bir eser

Başbakan Ersan Saner törende yaptığı konuşmada, çok güzel ve gurur verici bir eseri eğitim hayatına kazandırmak için toplandıklarını belirterek, eserin hayata geçmesine koyan herkesi kutladı.

2010 yılında Nazım Çavuşoğlu eğitim bakanı iken, kendisinin de ulaştırma bakanı olduğunu hatırlatan Saner, dönemin Başbakanı daha sonra Cumhurbaşkanı olan Derviş Eroğlu ve dönemin Başbakanı İrsen Küçük'ün İskele bölgesi için çok ciddi projeler ürettiğini kaydetti.

"51 öğretmen, 326 öğrencisiyle 2021-2022 eğitim yılında bu nadide tesiste öğrenci olmak benim de hayalim olurdu" diyen Saner, okulun çok güzel dizayn edildiğini ve eğitim alırken içinde olmaktan gurur duyulan bir eser olduğunu belirtti.

1571 yılında Osmanlı'nın torunları olarak adaya gelip yerleşilen günden itibaren kurulan vakıfların bugün hala ülkeyi geleceğe taşımak ve manevi değerlerin güçlenmesi adına çalışmalar yaptığının altını çizen Başbakan Saner, "Birçok eserin hayata kazandırılmasında büyük rol oynuyorlar" dedi.

Amcaoğlu: Çalışma takım işi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, okulun binasının bir takım işi ve takım çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayarak, "Bu, ülkenin geleceğinde eğitimin ne kadar önemli olduğunun açık bir göstergesidir" dedi.

Eğitim bakanı olduktan sonra İskele'deki bu yatırımın yanına nicelerinin katılması gerektiği konusunda belediyenin katkıları olduğunu dile getiren Amcaoğlu, 500 kişilik Yakın Doğu ailesinin temellerini attığı ve Şubat'ta kapılarını açacak ikokul inşaatının süratle devam ettiğini bildirdi. Amcaoğlu, İskele Meslek Lisesi'ndeki 500 metre karelik turizm uygulamalı derslerin verilebileceği, beldenin en büyük ihtiyacı olan yatırımın belediyenin ve özel şirketin katkılarıyla devam ettiğini de söyledi.

"Bayrağı devraldık" diyen Bakan Amcaoğlu, Aralık ayında bayrağı devralırken Maliye Bakanlığı döneminde son 10 yıl için aktarılan 45 milyonun, yatırıma, okula, öğrencilerin ve Kıbrıs Türkü'nün varlığının geleceğine dair atılacak adımlarda çok önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

Son 10 yılda yapılan yatırımların fersah fersah fazlasıyla, 16 okul, Ziyamet ve Yeşilyurt'ta özel eğitim merkezleri toplamda 8 bin öğrenciye mukabil edecek bir altyapının hayata geçmesini ilmek ilmek ördüklerinin altını çizen Amcaoğlu, ülkedeki eğitimin çağdaş koşullarda 25 kişilik sınıflarda dünya standartlarında yapılabilmesi için hiç usanmadan çalıştıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu: Bir yılda 10 okul…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, kendisi için öğretmen olarak duygusal, bölgenin vekili olarak gururlu bir gün olduğunu ifade ederek, hükümetin bir bakanı olarak da halka fırsat eşitliği tanımanın büyük bir gururunu yaşadığını kaydetti.

Yüzyıllar önce vakıflara katkı koyanları belki burada tanıyan olmadığını ancak onların vatan sevgisini geleceğe taşıyacak öğretmenlerin, öğrencilerin burada olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, geçmiş nesillerin şu anda yapılan yatırımlara katkı koyduğunu anlattı.

"Biz bu topraklarda varız, var olmaya devam edeceğiz. Türklüğümüzle, Müslümanlığımızla, kültürümüzle, geleneğimizle, göreneğimizle... Bizi, biz yapan değerlerle devam edeceğiz bu yola" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, okulun yapımında emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla selamladı.

Eğitim bakanlığı döneminde kendisini ziyaret eden Esin nenenin yaklaşık 12 milyona okul yaptırdığını, gelecek öğretim yılında okulun hizmete gireceğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Vedat Ertekin'in yanı sıra Yakın Doğu ailesinin de 6 tane okul yaptırdığını aktardı. Çavuşoğlu, "Tarihte 10 tane okulun 1 yılda yapıldığı, böyle bir dönem yok" vurgusu yaptı.

Elal, Vakıflar’ın tarihinden bahsetti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal de, Vakıflar Örgütü'nün tarihinden bahsederek, 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ı fethettiği zaman okul, cami, su kemeri, çeşmeler yaptığını, faaliyetleri sürdürecek öğretmenlerin, imamların ve diğer görevlilerin maaşlarını ödemek, fakir fukaranın ihtiyaçlarının karşılamak ve açları doyurmak üzere Evkaf'ı kurduğunu anlattı.

Benter: 8 milyon TL'lik katkı yaptık

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter de, çok mutlu olduklarını belirterek, çocukların okulda kaliteli ve çağdaş eğitim almasını, milli ve manevi değerleri de öğrenerek, topluma faydalı insanlar olarak yetişmelerini temenni etti.

Binanın yapılması için Vakıflar İdaresi'nin 8 milyon TL'lik katkı yaptığını aktaran Benter, bu paranın nereden geldiğinin sorulması gerektiğini ifade etti. Benter, vakıflara katkı yapan ataların isimlerini sayarak, yüzyıllar önce nene ve dedelerin vakıfları kurarak, hayır işlerinin yapılmasını sağladığını anlattı. Mallarını vakfetmiş neneler ve dedeler sayesinde hala bugün böyle güzel işler yapılabildiğini aktaran Benter, kendilerinin sorumluluğunun vakıflardan gelen katkıları doğru kullanmak olduğunu kaydetti.

Her sene bir okul binası, hastane binası, spor tesisi yapma ümidini dile getiren İbrahim Benter, iyilik medeniyetinin devam ettirilebilmesi için çocuklara değerlerin aktarılmasının önemini belirtti. Benter, müfredatın içinde milli ve manevi değerlerin olması, çocukların tarihi bilmesi gerektiğini kaydetti.

Sadıkoğlu: Yıllardır hayalini kuruyorduk

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, yıllardır hayalini kurdukları, el birliği, güç birliği yaparak, geçen yıl Ağustos ayında temelini attıklarını okul binasının açılışı için toplandıklarını belirtti.

Gururlu olduklarını, bunun için yıllarca mücadele ettiklerini ve başardıklarını dile getiren Sadıkoğlu, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nin çocukların eğitimine ve geleceğine çok önemli katkı yapacağı gibi, İskele'ye de değer katacağını söyledi.

Yıkıcı, okul hakkında bilgi verdi

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Müdürü Betül Yıkıcı da, binada, 2021-2022 öğretim yılında 3 idareci, 51 öğretmen ve 326 öğrencinin eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunacağını belirterek, okulda kolej programı yanında IGCSE programı olmak üzere 2 eğitim programının uygulandığını ifade etti.

Törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ve Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Durali Elal'a teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla okulun açılış kurdelesi kesildi.