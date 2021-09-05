İstediğini alamadı

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “AB’nin Kabil’e Yönelik Şartları Üye Ülkelere Ankara’ya Yönelik Destek Fırsatı Veriyor-Türkiye’ye Alan Bıraktılar” başlıklı haberinde AB’nin, Dışişleri Bakanları düzeyinde almış olduğu kararların, Türkiye’ye Afganistan’da hareket etmesi ve Brüksel’e karşılıklar konusunda şantaj yapmasına alan bıraktığını ileri sürdü.

Brüksel’in, Amerikalıların Afganistan’dan düzensiz şekilde ayrılmasının bıraktığı boşluğu doldurma ve buna müdahil olma konusunda acele etmediğini yazan gazete, bu boşluğun Katar ile iş birliğiyle Türkiye’nin doldurmaya acele edeceği bir boşluk olduğunu da savundu.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis toplantı sırasında yaptığı müdahalede, “AB’nin müdahalesinin bölgedeki aşırı grupları cesaretlendirecek şekilde olmaması gerektiğini” ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca ABD askerlerinin Afganistan’dan ayrılması nedeniyle ortaya çıkan durumun idare edilmesinde AB’nin etkin müdahil olmasının, yaratılan boşluğun üçüncüler tarafından kullanılmayacağının garanti altına alınması açısından önemli olduğunu belirtti.

Gazete Hristodulidis’in bu açıklamalarının “Türkiye’nin, Afganistan konusundan faydalanmak için Katar iş birliğiyle yaptığı hamlelerle, AB’nin rolünün yükseltilmesi yerine Türk taleplerini yerine getirmeye istekli görünen belirli ülkelerin yaklaşımlarıyla” alakasız olmadığını da yazdı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında ayrıca Afganistan’ın geleceğinin, ülkenin tüm nüfusunun, özellikle kadın ve çocukların desteklenmesinin AB için önemli olması gerektiğini de ifade etti.

Maraş’ı gündeme getirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, AB içerisindeki mevkidaşlarından ve kollektif olarak AB’den, kapalı Maraş bölgesindeki “yasa dışı” faaliyetlerini geri alması, üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve temelinde müzakere masasına geri dönmesi için Ankara’ya yönelik müdahalelerini yoğunlaştırmasını istedi.

F ileleftheros gazetesine elde ettiği bilgilere göre Hristodulidis, Gymnich toplantısı çerçevesindeki müdahalesinde Maraş konusundan da bahsetti ve bu faaliyetlerin geri alınmaması durumunda, AB’niin 27 Temmuz 2021’deki oy birliğiyle alınan karara tıfta bulunarak, dışişleri bakanlarının bir sonraki Dış İlişkiler Konseyi’nde belirli reaksiyon şekillerini ele almaya çağrılacağını da anımsattı.

Hristodulidis, Türkiye’nin, Avrupa ilişkileri sürecinin geleceğinin Türkiye’ye bağlı olduğunu savundu ve AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi’nin gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini de söyledi.