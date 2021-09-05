Dövizde rekor geldi

Türkiye’de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Ağustos haftasında 4 milyar dolar arttı ve 236,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Kurdaki düşüşün alım fırsatı olarak görülmesi ve TL mevduat faizinin enflasyonun altına düşmesinin yanı sıra turizm ve ihracat gelirlerindeki artış da döviz mevduatları artırıyor.

Son dönemde dolar/TL kuru düşüş eğilimi gösterirken, bankalardaki döviz mevduatlardaki hızlı artış dikkat çekiyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 27 Ağustos haftasında yurt içi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduatları 4 milyar dolarlık artışla 236,2 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.

Bu dönemde yabancı para mevduat gerçek kişilerde 1,2 milyar dolar, tüzel kişilerde 2,7 milyar dolar arttı.

Bu paranın 207,6 milyar doları mevduat bankalarında, 28,6 milyar doları ise katılım bankalarında yer aldı.

Bir önceki rekor seviye olan 236,1 milyar dolara 22 Ocak haftasında ulaşılmıştı.

Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise 27 Ağustos haftasında yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarındaki artış 3,1 milyar dolar oldu. Bu rakamın 2,2 milyar dolar cinsi hesaplardan, 950 milyon doları Euro cinsi hesaplardan geldi.