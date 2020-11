Gelir kaybı ve mağduriyet yaratıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklama sonrasında sürüş ehliyeti sınavları ve ehliyet yenileme işlemlerinin ‘tüzük karmaşası’ yüzünden durdurulması ciddi mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Devletin ayda 4 milyon TL civarında bir gelir kaybına uğradığı belirtilirken, gün bekleyen çok sayıda vatandaş da ehliyet sınavına giremedi.

Diyalog’a konuşan Şoför Okulu sahipleri, anlaşılmaz bir durum nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Siyasilere seslenen okul yöneticileri “pandemi krizi nedeniyle aylarca iş yapamadığımız gibi, şimdi tüzük sorunu yaratılarak iflas noktasına getirildik. Ödemelerimizi yapamıyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Barış Tilki (Şoför Okulları KOOP Başkanı)

“Ehliyet yenileme ve ehliyet sınavlarının iptal olması olumsuzluklara neden oldu. Eylül ayı içerisinde Müfettişlerin Bakanlığa yapmış olduğu sınav koymama eyleminden sonra pandemi sürecinde görmediğimiz sıkıntıları yaşamaya başladık. Sınav olmayınca gelirimizde daralma meydana geldi.

Bu zorlu süreçte sektörde ikiye bölünmüşlüğün acısını çekiyoruz. Eğer bu süreçte tek bir birlik olsaydık yaşanan sıkıntıları ilgili Bakanlığa daha güçlü bir şekilde sesimizi duyurabilecektik. Bizi şu anda tıkayan tüzük Kemal Dürüst’ün Bakanlığı döneminde son Bakanlar Kurulu toplantısında geçirilen AB müktesebatları adı altında olan tüzüktür. Defalarca yazılı ve sözlü uyarılar yapmamıza rağmen bizi hiçbir bakan anlamadı. Bir kez daha gördük ki bu ülkede hiçbir şey doğru gitmeyecektir. Son üç haftadır şoför okulları olarak Covid-19’da yaşamadığımız kadar sıkıntı yaşar olduk. Haftalardır ofisimize kimse gelmiyor. Yanımda 5 eğitmen bir de sekreter çalışıyordu. Eğitmenlerimiz başka işlere başladı, sekreterimizi de aybaşı durdurmak durumunda kaldık. Bizleri bu duruma düşürenler utansın. Birçok kez görüşme yaptık ancak ilgili bakanlıktan hiçbir sonuç alamadık. Şu anda 70’e yakın sınav sırası bekleyen öğrencimiz var. Vatandaşlar bizleri arayarak paralarını geri istemeye veya sınavın ne gün olacağı ile ilgili tartışmaya başladı. Tüm sektörler sıkıntı ve üzüntü içerisindedirler.”



Cihan Aksertel (Cihan Şoför Okulu)

“Ehliyet sınavları tüzük değişikliği nedeniyle iptal edildikten sonra öğrencilerimizle hemen her gün tartışma yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle bu durumların yaşanacağını bilen Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tüzük tarihini uzatması gerekirdi ancak bir uzatma yapmadığı için bu sıkıntılar şu anda yaşanıyor. Tüzük değişikliği Bakanlar Kuruluna gidemediği için 2 Kasım tarihinden beri sınavlar durdu ve yapılamıyor. Bu durum biz şoför okullarını maddi yönden olumsuz etkiliyor. Eğitim sürüşlerine devam etsek de sınav yapılmadığı için hem bizler hem de öğrencilerimiz mağdur oluyor. Şu anda sınava hazır 80 civarı öğrenci vardır. Şu anda gelir kapımız kapalı olduğu için giderlerimizi şu an birikimlerimizden karşılıyoruz. Temennimiz bir an önce hükümetin kurulması ve işlerimize kaldığımız yerden devam etmektir.”

Emirzade Tilki (Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı)

“Pandemi döneminde yaklaşık 3 ay evlerimizde kaldık ve bu süreçte maddi yönden büyük sıkıntılar yaşadık. Şimdilerde ise Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın 1 Kasım itibariyle yeni yasaların geçeceği doğrultusunda hareket etmesi bizleri zora soktu. 29 Ekim günü 1 Kasım’da olan sınavların durdurulduğunu bildirdiler. Savcılığın görüşü doğrultusunda ise ancak Bakanlar Kurulu kararı ile yeni sınavların yapılabileceği söylendi. Şu an ehliyetler bile yenilenmiyor. Zararımız çok büyük. Gelirimiz yok giderimiz çok ve Bakanlar Kurulunun oluşmasını bekliyoruz. Bu konuda birçok siyasi parti liderini ziyaret ederek görüşlerini aldık. Mecliste yaşadığımız mağduriyeti dile getireceklerini ve bu konuyu tartışacaklarını ifade ettiler. Bizler ekmek derdindeyiz ve zor günler geçiriyoruz. Zaten pandemiden büyük bir zarar gördük bizleri duymalarını talep ediyoruz. Şu an sınav sırası bekleyen yaklaşık 40 öğrencimiz var. Devletin bu sıkıntıdan dolayı mali kaybı çok yüksek boyuttadır. Adada yaklaşık 42 şoför okulu vardır. Bunların 300-400 civarı hazır bekleyen öğrencisi bulunmaktadır ve buradan devletin mali kaybının ne boyutta olduğunu görebiliriz. Biz yönetimle görüştük ve mağdur olan şoför okulları için bir tazminat davasına gidilecektir.”



Halil Yiğit (Yiğit Şoför Okulu)

“Ehliyet sınavlarının iptal edilmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Pandemi döneminde maddi kayıplar yaşamıştık. Pandemiden çıkınca ehliyet müfettişlerinin grevi ve bundan sonra da sınav iptalleri oldu. Bizler devlete karşı olan görevimizi; elektrik, personel giderleri, kira ve benzeri ödemeleri aksatmadan ödüyoruz ancak gelir kapımız şu anda kapalı olduğu için tüm şoför okulları ciddi bir sıkıntı yaşıyor. 2020 yılı içerisinde neredeyse bütün birikimimizi geriye dönük ve giderlerimiz için ödeme yaparak tüketiyoruz. Maddi yönden çok büyük bir olumsuzluk içerisindeyiz. Benim okulumda 40 civarı öğrencim sınav sırası bekliyor. Müşterilerimiz yaşanan bu sıkıntıyı anlayamadığı için paralarını geri iade istemeye başladı. Sınav bekleyenlerin yanı sıra derslere devam eden ve bir süre sonra sınav için hazır olacak birçok öğrencimiz var. Ben her hafta 20 bin TL dosya parası ödüyorum. Hazır olamayan bir tüzüğü geçirerek yapılan yanlışlığın bedeli bizlere ödetiliyor. Ümit ederim ki kısa sürede bir hükümet kurulur aksi takdirde hepimiz iflas bayrağını çekeceğiz.”

Mehmet Metin Piroğlu (Güvenyol Şoför Okulu)

“Ehliyet sınavlarının tüzük değişikliği nedeniyle yapılamaması bizleri iflasa doğru sürüklüyor. Personellerin tamamını ödeneksiz izne göndermek zorunda kaldık ve ofislerimizi kapattık. Girne, Erenköy ve Yeni İskele şubelerimizde sınav bekleyen yaklaşık 200 kişi vardır. Sınava ne zaman girebilecekleri ile ilgili herhangi bir öngörümüz yoktur. Şu anda müşterilerimiz bizimle muhatap olduğu için ne olacağız diye sorgularken bir kısmı da paralarını geri talep ediyor. Birliğimiz bu konuda ilgili bakanlıkla görüşmeler yaptı. Yeni geçirilen yasanın onayı için Bakanlık sürekli erteleme yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçim devresine gelmeden bu tüzüğün süresini en az iki ay daha uzatmaları gerekirken hiçbir çalışma yapmadılar.”

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 12:44