Tüp gaz'ın ardından ekmeğe de zam geldi

Tepkilere neden olan tüpgaz zammından sonra şimdide ekmek dahil olmak üzere tüm unlu mamüllere zam geldi.

Fırıncılar Birliği adına açıklamalarda bulunan Ömer Çıralı, ”diğer ekmek türleri ve unlu mamullerde yapılan artış, somun ekmekten daha yüksek” dedi.

Ekmeğe iki yıldır zam yapılmadığını ifade eden Çıralı, ortalama 50 kuruş civarında bir artış yapıldığını kaydederek, “ Aslında bu rakam da fırıncıyı kurtarmıyor. Fırıncı, mümkün olduğunca minimum bir düzeyde zam yaptı. Normalde, artışları dikkate aldığımızda en az 1 TL zam yapılması gerekiyordu” dedi.

Tüm fırınların, fiyat belirleme konusunda serbest olduğunu belirten Çıralı, “Eskiden Fırıncılar Birliği karar alırdı, fırınlar da bu karara uyardı. Ama artık bu söz konusu değil. Serbest rekabet koşulları çerçevesinde fırıncılar, kendi fiyat politikalarını belirliyorlar” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020, 16:25