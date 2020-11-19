Yargısı ileride

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda parkta oturan 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Heran Taşkıran (43) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat için yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlı 15 bin nakit teminat ödeyerek serbest kaldı.

Zanlı ileride cinsel saldırı suçundan yargılanacak.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Kasım 2020 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa'da Marmara Parkı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, 234 promil alkol tesiri altında olan zanlının park içerisindeki bankta oturan E.K.’nin (K-17)

sol bacağını sıkıp okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve soruşturma amaçlı 3 gündür hücrede tutulduğunu söyledi.

Polis memuru, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.