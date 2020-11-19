Para ve cep çalındı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen olayda zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky, Leonard Chukwu'nun evini basıp, 6 bin 400 Euro nakit parayı, laptop ve iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar ifadelerinde alacakları olduğunu belirtirken, şikayetçi Leonard Chukwu ise darp edildiğini, soyulduğunu öne sürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky’nin 16 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşayan Leonard Chukwu'nun evine izinsiz girip, alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlıların Chukwu'yu darp ettikten sonra yatak odası içerisinde muhafaza ettiği 6 bin 400 Euro nakit parayı, Apple Macbook marka laptopu, iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıklarını anlattı. Polis, zanlıların aynı gün tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak Chijioke Eric Nwachukwu’n ifade verdiğini kaydeden polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve tespit edilmesi gereken emareler olduğunu belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini zanlı ile şikayetçinin iddialarının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.