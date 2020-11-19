Nerede var böyle bolluk

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki akşam Gönyeli çemberinde önce orta refüje ardından Ahmet Demir isimli yayaya çarparak yaralanmasına neden olan Eric Idemudia’nın ehliyetsiz olduğu, iki ay önce de trafik suçundan rapor edildiği ortaya çıktı.

Zanlının ayrıca bir yılı aşkın süredir ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi. Kazada yaralanan Ahmet Demir’in durumunun iyi olduğu kaydedilirken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme trafik suçlarının yanı sıra ülkede kaçak yaşam süren zanlıyı yargılanmak üzere cezaevine gönderdi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, kazanın 17 Kasım 2020 tarihinde 20.05 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, LT 364 plakalı araç ile soldan ikinci şerit içerisinde ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Eric Idemudia’nın Gönyeli çemberine geldiğinde direksiyon hamiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde ilerleyip o esnada yaya olarak yürüyen Ahmet Demir’e çarpıp yine kontrolsüz bir şekilde ilerleyip çembere vurup durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu hafif yaralanan yaya Ahmet Demir’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını,

acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip aynı gün taburcu olduğunu belirtti.

Polis, kazada LT 364 plakalı araçta 20 bin TL tahmini hasar oluştuğunu ve sürücü Eric Idemudia’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının iki ay önce ehliyetsiz araç sürmekten rapor edildiğini ve 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.