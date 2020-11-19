Çelebi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde, Güney Kıbrıs’a geçmek üzereyken yakalanan Kamerun uyruklu Moris Mudo Molar, Aboubakar Bangouru, Amstrong Akam Ndum, Fatoumata Summoh, Aminata Keita ve Kaditou Bangorou’ya yardım eden kişi tespit edildi.

Kudret Çelebi isimli şahsın, Kamerunlu zanlıları 200 Euro ve 800 Dolar karşılığında güneye götüreceğine dair tespit yapıldı.

Gözaltına alınan zanlı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut, 2 Kasım 2020 tarihinde alınan bir ihbarda 6 kişinin ellerinde çanta ve valizlerle Beyarmudu İlkokulu içerisine girdiklerinin öğrenildiğini anımsattı.

Bulut, aynı gün alınan ihbar üzerine Beyarmudu İlkokulu’na gidildiğinde, 6 Kamerun uyruklu şahsın bir ağaç altında çanta ve valizlerle saklandıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Bulut, bölgede bir adet cep telefonu tespit edildiğini, yapılan incelemede telefonun Kudret Çelebi’ye ait olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, yürütülen teknik inceleme sonucu Çelebi’nin tutuklandığını açıkladı.

Para karşılığında götürecekti

Polis, zanlı Çelebi’nin Kamerun uyruklu 6 kişiyi toplam bin 200 Euro ve 800 Dolar karşılığında Güney Kıbrıs’a geçirmek için anlaştığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlı Çelebi’nin gönüllü ifade verdiğini belirten Bulut, bir arkadaşının isteği üzerine Kamerun uyruklu 6 kişiyi taşıdığını ancak para almadığını beyan ettiğini açıkladı.

Bulut, yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının 40 günü geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verildi.