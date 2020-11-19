Baba ile oğlu hafif yaralandı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hızını alamayan salon araç, Elektrik Kurumuna (KIB-TEK) ait park halindeki jeep araca çarptı. KIB-TEK’e ait aracın ön tekerlerinin altına giren aracın sürücüsü İbrahim Alp (E-40) ile oğlu Can Alp (E-13) hafif yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından kısa sürede taburcu edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 19.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki JK 338 plakalı araç ile cadde üzerinde seyreden İbrahim Alp, önünde seyreden araçları geçmek için sol şeride geçip, o sırada yolun solunda elektrik hatlarına bakım için kısmen yol içerisinde park halinde bulunan elektrik kurumuna ait FM 653 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JK 338 plakalı araç sürücüsü İbrahim Alp ve araçta yolcu olarak bulunan Ayaz Can Alp Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.