Suçları farklı sonları aynı

Lefkoşa’da ele geçirilen bir kilo eroin türü uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Murat Aykol, Serkan Kanatlı ve Beklan Şafak Küçük dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Aykol’un alıcı, diğer iki zanlının ise satıcı olduğu belirtilerek, aleyhlerinde getirilen dava türleri açıklandı.

Aykol, uyuşturucu alma, diğer iki zanlı ise uyuşturucu verme suçundan teminata bağlandı.

Mahkeme davaya konu toplam uyuşturucu miktarının iki kilo olmasını dikkate alarak, üç zanlıyı da cezaevine gönderdi.

Satış yapıldığına dair ihbar alındı

Soruşturmayı yapan polis, 6 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bir evde eroin türü uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar alındığını söyledi.

Polis, aynı gün saat 13.30'da söz konusu adresin ziyaret edildiğini, Murat Aykol’un tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı. Polis, evde yapılan aramada dolap içerisinde naylon parçalarına sarılı yaklaşık 300 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, Aykol’un uyuşturucu maddeyi 4 Kasım 2020 tarihinde Serkan Kanatlı ve Beklan Şafak Küçük'ten Lefkoşa'da aldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, Serkan Kanatlı’nın eroin türü uyuşturucu maddeyi geçen Ekim ayı içerisinde, Beklan Şafak Küçük ile birlikte Gazimağusa’da bir şahıstan 2 kilo olarak aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, Kanatlı ve Küçük'ün üç ayrı seferde toplam 900 gram Eroin türü uyuşturucu maddeyi Murat Aykol’a verdiklerini, geriye kalan kısmın da zanlı Küçük'ün aracının bagajında ele geçirildiğini ifade etti.

Polis, Akyol’un aleyhine 900 gram eroin alma ve tasarrufu, Serkan Kanatlı ve Beklan Şafak Küçük aleyhine ise 2 kilo eroin alma, verme ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini belirtti. Polis, suçların ciddiyetine değinip, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.