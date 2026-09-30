‘Gençler söz sahibi olacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) "Gençlik Vizyonu" düzenlenen etkinlikle paylaşıldı.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Gençlik Örgütü öncülüğünde Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, gençlere hitaben; "Size liyakatin esas alındığı, kendi hayatınızı özgürce kurabileceğiniz bir ülke yaratacağız.” dedi.

Çalıştaylarda, doğrudan gençlerin kaleme aldığı vizyon belgesinde; vicdani retten sosyal konut hamlesine, liyakat odaklı dijital istihdamdan asgari ücrete endeksli bursa kadar 5 ana başlıkta projeler yer aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin kendi ayakları üzerinde durabildiği, hayatlarını özgürce kurabildiği ve karar alma süreçlerinde söz sahibi olduğu bir ülke yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak nitelikli bir dönüşümü hayata geçireceklerini belirten İncirli, gençlerin istihdamda ayrımcılığa uğramadığı, torpil yerine liyakatin esas alındığı bir düzen kuracaklarını vurguladı.

İncirli, yurt dışına giden gençlerin geri dönüşünün önünü açacaklarını belirterek, “Gençlere kendi ülkelerinde alan açacak şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kuracakları yönetimin şeffaf, hesap veren, katılımcı ve gençlerin denetimine açık bir yapıda olacağını da kaydeden İncirli, gençlerin bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve iş yaşamında dünyayla bütünleşmelerinin önündeki engelleri kaldıracaklarını vurguladı.

Yeni bir ekosistemin tasarımcısı…

Etkinlikte, Kıbrıs Türk gencinin mevcut sistemin bir göz ardı edileni olarak değil, “Yeni bir ekosistemin tasarımcısı” olarak konumlandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, CTP’nin Gençlik Vizyonu’nun farklı toplumsal kesimlerden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda ortaya çıkan görüş, öneri ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiği de kaydedildi.

Açıklamada, çalıştaylar kapsamında oluşturulan gençlik masalarında bir araya gelen gençlerin, karşı karşıya oldukları sorunları ve çözüm önerilerini birlikte tartışarak politika geliştirme sürecine doğrudan katkı koydukları belirtildi.