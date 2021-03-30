‘Bu kez farklı olacak’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye yeni bir sayfa açmak için gideceklerini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de ifade ettiği gibi “bu defa artık farklı olacağını” vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İki toplumlu ve iki bölgeli federasyon” laflarının Kıbrıs Türklerini tuzağın içerisine çekmek olduğunu kaydederek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın öğrencisi olduğunu ve aktif bir şekilde Kıbrıs meselesini hazmetmiş, öğrenmiş bir kişi olarak “bütün kavga egemenlik kavgasıdır” dediğini vurguladı.

Tatar, Rumların dayatmasıyla tek egemenlik, o tek egemenliğin de çoğunluğun ve daha güçlünün azınlığı ve daha zayıf olanı yönetmesi ve otoritesini kuzeye yayması için oynanan bir oyun, tezgâh olduğunu söyledi.

Tatar, 1974’te barış harekatından sonra, uluslararası bir anlaşmayla Viyana’da 1975’te iki bölgeliye dönüldüğünü, Türkler tamamıyla kuzeye, Rumlar tamamıyla güneye yerleştiğini belirtti. Tatar, “Dolayısıyla artık bu saatten sonra fonksiyonel bir federasyonun da bir anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.

Denktaş da iki devletli çözümü istedi

Cenevre’de 27-29 Nisan’da gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı R.R. Denktaş’ın iki devletli çözümü istediğini ancak hep federasyonu görüşebildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın tarihinde ilginç ve zorlu günler yaşandığını dile getirerek, Annan Planı ve Crans Montana’da yaşananlara atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “O günden bugüne Türk hükümetiyle bizim taraf, en azından benim gibi düşünenler hep iki devlet dedik. O şekilde sözümüzü devam ettiriyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’yle yüzde yüz bir mutabakat içerisinde bu görüşmelere şu anda hazırlanıyoruz” dedi.

Tatar DP heyetini kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi toplantısı öncesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirme toplantılarına dün DP heyeti ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ve DP’li eski bakan Dr. Mustafa Arabacıoğlu’nu kabul etti.