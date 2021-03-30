200 milyon daha

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den beklenen kaynağın henüz gelmediğini, tüm Maliye gelirleri toplanarak bugünkü mükellefiyetlerin yerine getirileceğini belirtti. Oğuz, çarşamba günkü ödemeler için Merkez Bankasından 200 milyon TL’lik avans alınacağını açıkladı. Oğuz bu açıklamayı dünkü Meclis oturumunda gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.40’te Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Meclis oturumunda eğitim, Kıbrıs sorunu, ekonomi konuları gündeme geldi.

Bu bölümde ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Kıbrıs sorunu” üzerine konuşmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına eğitim konusuna değinerek başlayan Özyiğit, 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili son durumun ne olduğunu sordu.

Özel okullar tam randımanlı çalışırken devlet okullarının çoğunda yüz yüze eğitim yapılamadığını kaydeden Özyiğit, sendikalarla bir uzlaşı noktası aranıp aranmadığını sordu.

Amcaoğlu: Üst Komite kararları uygulansın diyenler bugün bizi eleştiriyor

Daha sonra cevap vermek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu kürsüye çıktı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde bu kararların alındığını belirten Amcaoğlu, kendilerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uygulansın diyenlerin bugün kendilerini eleştirdiğini anlattı.

Sınavlar için yüz yüze eğitimin önemine işaret eden Amcaoğlu, takip edilecek tek kurumun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğunu, bu konudaki açıklamaların ortada olduğunu kaydetti.

Özersay: Sorun aşı

Daha sonra HP Genel Başkanı Kudret Özersay “UBP’nin ülkeyi yönetememesi” başlıklı konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na, şu an yapılan uygulamanın doğru olduğunu, ancak sorunun aşı konusunda beklenti yaratılması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Öğretmenlere aşılama olmadan eğitim yapılmayacak mesajı verildiği için gelinen noktada özel okullarla devlet okulları arasında bir adaletsizlik meydana geldiğini ifade etti.

Kaynak aktarımını sordu

Türkiye’den kaynak aktarımı olup olmadığını da soran Özersay, olmadıysa borçlanmaya mı gidileceğini, gidilecekse nasıl bir yol izleneceğini sordu.

Oğuz: Kaynak gelmedi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Türkiye’den beklenen kaynağın henüz gelmediğini, tüm Maliye gelirleri toplanarak bugünkü mükellefiyetlerin yerine getirileceğini kaydeden Oğuz, çarşamba günkü ödemeler için Merkez Bankasından 200 milyon TL’lik avans alınacağını anlattı.

Erhürman: Eğitim başlatılamadı

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yüz yüze eğitime kimse karşı olmasa da eğitimin başlatılamadığını ifade etti. Erhürman yapılanlar sonucu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğiyle, öğretmenlerin de karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

Saner: Birçok eleştiriye maruz kaldık

Ardından Başbakan Ersan Saner cevap vermek üzere kürsüye çıktı. Ülkedeki eleştirilere karşı herkesin hoşgörülü olduğunu, kendisinin de politikaya girdi gireli birçok eleştiriye maruz kaldığını anlattı.

Öte yandan yapılan eleştirilerin de bir sınırı olması gerektiğini düşündüğünü, siyasilerin ailelerinin olduğunun da unutulmaması gerektiğini söyleyen Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 5+BM öncesi Meclis’e davet etme arzusunda olduklarını anlattı.

Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu üyesi seçildi

Bu arada Cumhuriyet Meclisi “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı"nı onayladı. Genel Kurul’da yapılan oylamada, 2 çekimser, 10 ret, 32 kabul oyuyla Şahap Tokatlı Yüksek Adliye Kurulu üyesi seçildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:43