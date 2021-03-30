‘26 milyon yeter’

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, 4 araç muayene istasyonunun kurulumunun gündemde olduğunu, bunun için 26 milyon Türk lirası gibi bir maliyet öngörüldüğünü ifade etti.

Yarkıner ancak geçtiğimiz günlerde 60 milyon TL’ye yapılacağına, Türkiye ile protokol imzalandığına dair açıklama yapıldığını belirtti. Yarkıner, hafif / ağır araç muayene kapasiteleri belirlenmeden

60 milyon TL bu proje için çok yüksek bir bedeldir” dedi.

Yarkıner, bir önceki hükümet döneminde, araç muayene istasyonlarının çağdaş regülasyonlarda kurularak akreditasyonu da sağlanabilmesi için şartnameler hazırlandığını anımsattı.

Ağır vasıtalar anayola çıkmamalı

Yarkıner, ayrıca Girne-Lefkoşa yolunun ağır vasıtalar açısından güvenli olmadığını, kullanıma açılmasının yanlış olduğunu da savundu.

Makine Mühendisleri Odası olarak her türlü yolda araç güvenliğinin sağlanması hususundaki gerekli asgari güvenlik tedbirlerini ilgili bakanlığa sunduklarını belirtti.

Yarkıner, “Son alınan karar ile güvensiz yollara Girne – Lefkoşa istikameti de dahil edilmiştir. Lefkoşa- Girne- Lefkoşa yolu dâhil tüm yollarımızda araçların trafikte güvenli kullanımı için önerilen tedbirler hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin halihazırda uyguladığı tedbirlerdir. Buna rağmen uygulamaya geçilmemesinin geçerli nedeni yoktur sadece sorumsuzluk ve komisyonlarda görev alan, Polis Genel Müdürlüğü haricindeki kişilerin yetersizliğidir” dedi.