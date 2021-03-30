Sevenleri fidan dikti

Ömer KADİROĞLU

Orman Yüksek Mühendisi Doğan Gürgen anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanına ailesi ve sevenleri tarafından fidan dikildi. Doğan Gürgen’in oğlu Derviş Gürgen, “Doğayı ve yeşili çok seven bizlere sevdiren babam için anı ormanı oluşturulmasında emeği geçen başta Orman Dairesi, Karayolları Dairesi Müdür ve personellerine akraba ve arkadaşlara çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Aslen Cihangirli olan Doğan Gürgen, Orman Mühendisleri Odasında uzun yıllar Başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı. Gürgen, Orman Dairesi Müdür Muavinliği'nden emekli olmuştu. Doğan Gürgen, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 10:27