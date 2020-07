Genel seçimler için en yakın tarihi verdi

Çiğdem AYDIN



Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte genel seçimlerin de 11 Ekim’de yapılmasına ilişkin önerilere sıcak bakmadığını söyledi. Hükümetin yıl sonunda 2021 bütçesini hazırlaması gerektiğini belirten Tatar, genel seçimler için Ocak 2021 tarihini işaret etti.

Diyalog muhabirinin sorularını yanıtlarken, koalisyon ortağı HP’yi rahatsız edici ifade kullanmamaya özen gösteren Tatar, İmar Planı konusunda bazı görüş ayrılıkları bulunduğunu ve bunların diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Tatar sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Ortağınız HP ile İmar Yasası konusunda uzlaştınız mı? Bu konu sizi kesin ayrılığa götürüyor mu?

Tatar: Ben akıl yoluyla her zaman meseleyi çözmek taraftarıyım. Kamuoyunun da vicdanının rahat olacağı bir plan olması gerektiğini düşünüyorum. Ersan Saner başkanlığında bir heyet çalışmayı yürütüyor. Meselenin çözümü noktasında çalışıyoruz. Aralık 2019 tarihinde de ben bu planı imzalamadım. Koalisyon ortakları aynı düşünmek zorunda değil, bu nedenle imzalamadım. 15 Temmuz’a kadar olan süreçte her konu etkilendiği gibi bu konuda etkilendi. Bir aylık sürede hepimizin onaylayacağı bir plan olması gerektiğini söyleyebilirim. Bize göre herkesin ve aynı zamanda Ulusal Birlik Partisinin de onaylayabileceği bir plan ortaya çıkması gerekiyordu. Siyasette her zaman keskin virajlar vardır. Önemli olan bu virajları topluma hasar vermeden aşmaktır.

Soru: En yakın danışmanınız HP'ye hodri meydan çekti. Siz aynı fikirde misiniz?

Tatar: Herkes kendi görüşlerini ortaya koyar neticede… Halkın Partisi’nin tavrı konusunda her partinin kendine göre duruşu, düşünceleri, politikaları, siyasetleri vardır. Çok büyük keskin bir viraja gelindiğinde bu olabilir. Ama dediğim gibi bir pandemi süreci yaşıyoruz; ekonomik durumu değerlendirerek hareket etmek zorundayız. Sağduyulu olmak gerekiyor.

Soru: Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ülke yeni bir hükümet krizini kaldırır mı?

HP ile yolları ayırırsanız, yeni bir hükümet için kafanızda başka formüller var mı?

Yoksa seçime kadar muhalefette mi kalmak istersiniz?

Tatar: Şu anda bunların hepsi ilgili makamlarda değerlendirilir ama netice itibariyle en doğrusu ne ise onu yapmak lazım. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini düşünerek hareket etmek doğru değil. Uyumlu bir şekilde hükümetin kurulduğu günden beri yaptığı güzel çalışmaların devamı için sağduyulu olmak lazım. Hükümet ortakları birbirine saygılı olması lazım.

Soru: Ekonomi Bakanınız Hasan Taçoy, iki seçimin birlikte yapılmasını ve barajın yüzde 10'a çıkarılmasını önerdi. UBP erken genel seçime hazır mı? İkisi birden olursa siz Cumhurbaşkanlığına mı aday olacaksınız, milletvekilliğine mi, yoksa ikisine birden mi?

Tatar: Ben Hasan Taçoy’un onu o şekilde ifade ettiğini düşünmüyorum. Ben Hasan Taçoy ile konuştum… Bir milletvekilliği seçimi bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra olabilir ama memleketin içinde bulunduğu koşullara baktığımızda bu seçim Ocak 2021’den önce olamaz. Çünkü bir bütçe vardır biliyorsunuz; 2018 yılında bütçe çalışmaları içinde tarih verilmişti. Dolayısıyla bütçenin geçtikten sonra bu seçimin gündeme gelmesi lazım… Ben öyle öngörüyorum kesinlikle aynı tarihte olması doğru olmaz. Ama ocak sonuna doğru bütçe geçtikten sonra yani 2021 yılı Ocak ayında olabilir. Çünkü siyaset onu gerektirir Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bütçe çok önemlidir. Bütçenin mecliste sağlıklı bir şekilde tartışılıp geçmesi ekonomi ile ilgilidir. Hatta şu anda pandemi dolayısıyla Türkiye’nin 2.3 milyarlık bir paketi vardır, bunun değerlendirmesi ve kullanılması ve bunun bütçeye entegre olması ile bir takım yaptırımların yapılabiliyor. Dolayısıyla ekonomiye bir güvensizlik verilmemesi adına kesinlikle 2021 yılı bütçesinin mecliste tartışılması ve genel kuruldan geçmesinden sonra seçim gündeme gelebilir diye düşünüyorum.

Eksiğimiz giderildi

Bu arada Orman Dairesi’nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde Türkiye’den gönderilen yangın helikopterini inceledi. Tatar’a Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti. Tatar ve Bakanlar helikopterin, içeni dışını inceledi. İncelemenin ardından Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz helikoptere binerek Geçitköy’e doğru yol aldı. Ayrıca Tatar ve Bakanlar Oğuz ile Pilli ormanların ve göletlerin durumunu havadan inceledi.