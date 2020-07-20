Şafak Nöbeti tutuldu

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11’inci Şafak Nöbeti koronavirüs nedeniyle sembolik olarak gerçekleşti

Şafak Nöbeti tutuldu
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20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları Çerçevesinde , Türk askerinin adaya ayak bastığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajında gerçekleştirilen Şafak Nöbeti  etkinliği’nin 11’incisi dün akşam yapıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl Şafak Nöbeti sembolik olarak gerçekleştirildi. Geçmişte konserler çeşitli etkinliklerin yer  aldığı Şafak Nöbetinde, bu yıl  vatandaşlara davet yapılmadı.
Kıbrıs Türk halkının  barış ve özgürlüğü  bekleyişinin  ve 63-74 yılları arasında verdiği mücadelenin  Barış Harekatıyla sona erişinin sembolü olan Şafak Nöbetinde, gaziler minnetle,  şehitlerse dualarla anıldı.
TATAR: BARIŞ HAREKATI’NIN YENİ NESİLLERE ANLATILMASI GREKİYOR
Geceye Katılan Başbakan Ersin Tatar da, 46 yıl önce Kıbrıs Türk Halkına  barış ve özgürlüğü getiren harekatın gazilerinin minnetle , şehit düşenlerin rahmetle anıldığını belirterek, Barış Harekatı’nın çok büyük ve zor bir harekat olduğunun yeni nesillere anlatılması gerektiğini vurguladı.
Barış Harekatı’nın verdiği  imkanla kurulan  KKTC devletinin  yoluna devam ettiğini dile getiren Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere bakıldığında Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir Türk Devleti bulunmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.
Harekatın gerçekleştiren Türkiye’deki dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmetle anan Tatar, Barış Harekatı’nın Türkiye  Cumhuriyeti ve Türk Ulusunun tarihinde de çok büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
Uluslararası görüşmelerin  devam ettiğini, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinden  geçildiğini anımsatarak,  artık adada Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun bir süreç yaşanması gerektiğini dile getiren Tatar, KKTC’nin, kurum kuruluşları ekonomisi  ve  altyapısıyla  güçlendirilerek yaşatılması gerektiğini belirtti.
Pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de, sağlık boyutu yanında,  ekonomik boyutuyla da ciddi sıkıntı yarattığını ve bunun da Kıbrıs Türk  tarihinde yer alacağını anımsatan Tatar, “Bizim dar imkanlarımızla böyle bir süreci  yönetebilmemiz, sağlığımızı  korumamız ayrıca da ekonomiyi ayakta  tutabilmemiz hiç de kolay olmamıştır. Çok zor ve yorucu olmuştur”diye konuştu.


Devlet ve özel sektörün büyük bir mücadele verdiğini  belirten Tatar, Kıbrıs Türk Halkının bu süreçte 1974 öncesi sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışmanın  bir benzerini ortaya koyduğunu anlattı.
Kıbrıs Türk halkının, birlik beraberliği, kurumsal yapısıyla bu süreci iyi yönetmesi nendeiyle bir özgüvenin ortaya çıktığını da kaydeden Başbakan Tatar,  Türkiye Cumhuriyeti’nin bu süreçte da KKTC’ye  çok büyük katkıları olduğunu ifade etti.
Covid 19 salgınına rağmen 20 Temmuz kutlamalarına katılmak üzere adaya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a  teşekkür eden  Tatar, Oktay’ın yarın törende yapacağı konuşmada önemli mesajlar vereceğine inanç belirtti.
Kıbrıslı Türklerin , Anavatan Türkiye’nin  desteğiyle  varoluş mücadelesinde  çok önemli aşamalar katettiğini vurgulayan Tatar,Türkiye’nin garantörlüğüne rağmen, bugün hala Rum-Yunan ikilisinin  Türkiye’nin adadaki varlığını  sorguladığını ve sorgulatmaya çalıştığını dile getirdi.
Doğu Akdeniz’deki  petrol ve doğalgaz  konusunun gündeme gelmesiyle, büyük devletlerin de bundan hak ve pay elde etmek için uğraş içine girdiğini anımsatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının  Türkiye ile çıktığı yola Türkiye ile devam etmesi ve garantörlükte ısrarcı olması gerektiğini  vurguladı.
Tatar, KKTC’nin  güçlendirilerek varlığının devam etmesinin  Anavatan Türkiye  ve Kıbrıs Türk Halkının güvenliği ,  hak ve çıkarlarının korunması ve Doğu Akdenizde oluşan dengeler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin  birbirine ihtiyacı  olduğunu  dile getiren Tatar, siyasi ve ekonomik boyutu nedeniyle  çok zor olsa da KKTC’nin varlığının devam etmesinin büyük önem taşıdığının  altını çizdi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin gelişerek varlığını sürdürebilmesi için çok büyük  fedakarlıkta bulunduğunu ve bulunmaya da devam ettiğini söyleyen Tatar 1 yıllık hükümetleri döneminde  imzalanan 2 ayrı protokolle,   3 milyar Türk Liralık bir kaynak yaratıldığını  ifade etti.
Bu kaynaklarla KKTC’nin mali yapısını güçlendirmeye, altyapı yatırımlarını  tamamlamaya yönelik çeşitli projelerin  devam ettiğini söyleyen Tatar ,”Bir millet olarak büyük bir başarı öyküsü yazmanın  mutluluğunu yaşıyoruz, 1974’ten sonra kaydedilen aşamalar, KKTC’nin geldiği noktada olgunluğunda, milletimizin  bir başarısı vardır. Bunu kabul etmek ve buna uzun siyasetleri geliştirmek lazımdır”diye konuştu.
Başbakan Tatar, Şafak Nöbeti Organizasyon komitesini de , böyle önemli bir organizasyona hayat vermelerinden dolayı kutladı ve, etkinliğin devamını diledi.
TANPINAR: AMAÇ ANAVATANLA GÜÇLÜ BAĞLARIN SONRAKİ NESİLLERE AKTARILMASI
Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, Covid 19 salgınına rağmen sürekliliği sağlamak amacıyla  Şafak Nöbeti’ni 11’incisini vatandaşa davette bulunmadan, sembolik bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.
Türkiye ile KKTC  arasındaki ilişkilerin güçlenerek ve doğru temeller üzerinde daha da gelişmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yapan Tanpınar, amaçlarının , Anavatanla güçlü bağların  sonraki nesillere aktarılması, bu yönde  toplumsal belleğin  sağlıklı şekilde oluşturulmasın katkı sağlamak olduğunu ifade etti.
Tanpınar, amaçlarının, önümüzdeki  yıllarda  Türkiye’nin 81 ilinden şehit çocukları ve izcilerle, KKTC’den şehit çocukları ve izcileri bir araya getiren 1 haftalık bir organizasyona dönüştürmek olduğunu kaydetti.
Şafak Nöbeti’yle başlayan bir hayal olan Müze Gemi  projesinin hayat geçmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tanpınar, Yavuz Çıkarma Plajı’nın  anlamına uygun bir  açık müzeye dönüştürülmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Gecede daha sonra, Kuranı Kerim’den  sureler, kasideler , ilahiler , Mevlit ve  şehitler için sela okudu. 11. Şafak Nöbeti sabah ezanının okunmasıyla sona erdi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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