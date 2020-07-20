Siyasi eşitlik şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu adada var olan sorunlarla mücadele edebilmenin tek yolunun siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon olduğunu, pandemi sürecinde bunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, CTP Lefkoşa İlçesi’nin Gönyeli Ocak Örgütü’nde düzenlediği etkinliğe katılarak partililere hitap etti. Erhürman, bu ülkeye liderlik edebilecek tek partinin CTP olduğu inancını dile getirdi.

Pandemi sürecinde halkın sağlık ve ekonomi açısından büyük endişeler taşıdığını ve parti olarak halkın endişelerini gidermeye yönelik politikalar ortaya koyduklarını ifade eden Erhürman, “İktidarda basiretlerinden şüpheli olduğumuz kişilerin bulunduğu bir ortamda tek derdimiz toplumu mümkün olduğunca koruyabilmekti” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli’deki konuşmasında şunları da vurguladı:

“Barış içinde yaşamak, bu ülkenin kaynaklarının gereksiz yere israf edilmesinin de önüne geçecek. AB bu adaya destek verecekse o gelecek desteği paylaşmamız gerekiyordu. Turizmde birlikte çalışmamız gerekiyordu. Çözüm konusunda geçmişte ne dediysek, hala aynısını söylüyoruz."