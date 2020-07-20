Alkol cesaret verdi

Suna ERDEN

Değirmenlik’te yaşanan olayda akrabalar birbirine girdi. Yılmaz Koloğlu ile oğlu Kaan Koloğlu, akrabaları Abdurrahman Koloğlu’na demir çubuk ve beysbol sopasıyla saldırdı.

Abdurrahman Koloğlu da kendilerine saldıran baba-oğula tekme ve yumruklu cevap verdi.

Yılmaz Koloğlu’nun kavga esnasında cinsel organını çıkarıp zanlı Abdurrahman Koloğlu’na gösterip, hakaret ettiği de belirtildi.

Olay anında Yılmaz Koloğlu’nun alkollü olduğu kaydedilirken, polis hem baba ile oğlunu hem de Abdurrahman Koloğlu’nu gözaltına aldı.

Zanlılar tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılırken, kavganın nedeninin geçmişten gelen husumet olduğu belirtildi.

Cinsel taciz suçu da işlendi

Soruşturmayı yapan polis, kavga olayının 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Değirmenlik’te meydana geldiğini söyledi. Polis, Yılmaz Koloğlu ile oğlu Kaan Koloğlu’nun aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları Abdurrahman Koloğlu’na saldırdıklarını belirtti.

Yol içerisinde yaşanan kavgada tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdıklarını kaydeden polis, Yılmaz Koloğlu’nun demir çubuk, Kaan Koloğlu’nun ise beysbol sopası ile Abdurrahman Koloğlu'nun kollarına ve sırtına vurmak suretiyle ciddi darp ettiklerini ifade etti.

Polis zanlı Yılmaz Koloğlu’nun cinsel organını çıkarıp zanlı Abdurrahman Koloğlu’na gösterip, hakaret ettiğini söyledi. Polis, bu nedenle zanlı Yılmaz Koloğlu aleyhine cinsel taciz suçlaması da getirildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı Yılmaz Koloğlu’nun olay anından alkollü olduğunu da belirtti.

Polis, olayın ardından kavgaya karışan baba-oğul ile Abdurrahman Koloğlu’nun tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.