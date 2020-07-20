Rum ordusu'nun bu silahları kimin için?

Haftalık Katimerini gazetesi, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki işbirliğinin, her iki ülke için de belirleyici öneme sahip olduğunu yazdı.Gazete, bu çerçevede Fransa’nın, Rum ordusuna 180 kilometre menzile sahip 2 adet Exocet füzesi satacağını belirtti.

İki ülke arasında imzalanan savunma anlaşmalarının haricinde, Fransa’nın RMMO’nun silahlanmasında önemli bir katkıya sahip olmayı sürdürdüğünü belirten gazete, Fransa’nın son dönemdeki hareketlerinin, ülkenin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde aktif bir rol oynamaya kararlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Anastasiadis hükümetinin Fransa’yla ilişkilerin politik olarak sıkılaştırılmasına ilişkin taktiğinin iki eksende hareket ettiğini ve bunların ise RMMO’nun silahlanma programları ile savunma işbirlikleri yapılması olduğunu yazan gazete, Rum kesiminin iki meselede de, özellikle son iki yılda çeşitli adımlar attığının görüldüğünü belirtti.

“Mari’deki” (Tatlısu) deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesine ilişkin anlaşmanın “köşe taşı” olduğunu yazan gazete, anlaşmanın Fransız askeri teknokratların katkısıyla uygulanmakta olduğunu ve üssün Fransız savaş gemileri tarafından da kullanılacağını anımsattı.

Öte yandan “Kıbrıs kıyılarına” 70 deniz mili mesafede hareket etmekte olan Fransız savaş gemilerinin kıyı gözetleme sistemleriyle işbirliği yaptığını ve askeri açıdan önemli bir unsur olarak addedilmekte olan “yüzey görüntüsü” vermekte olduklarını kaydeden gazete, “Hava Gözetim Merkezinin” modernleştirilmesinin askeri açıdan önemli bir başarı olarak addedilmekte olduğunu da ifade etti.

Fransız imzası ve mührü taşıyan modernizasyonun hava savunma konusunda uzun yıllardan bu yana var olan boşluğu kapattığını yazan gazete, Fransa’nın yeni hava gözetim merkezine olan katkısının, hava savunmayı düzene sokmayı başardığını öne sürdü.

Haberde, RMMO silahlarıyla ilgili olarak, Fransız mührü taşıyan önemli bir takviyenin, donanma terminolojisinde “Exocet” olarak bilinen füze sistemleri olduğunu da kaydeden gazete, “Fransa’nın burada, deniz kuvvetlerinin sahip olduğu 70 kilometre menzile sahip mevcut bataryaların bakımı konusunda hareket ettiğini” belirtti.

Gazete, RMMO’nun buna paralel olarak, 180 kilometre menzile sahip iki yeni Exocet füze bataryası satın alma konusunda hareket ettiğini de kaydetti.