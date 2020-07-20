‘Corona’ fena vurdu

Ömer KADİROĞLU

Kurbanlık hayvan siparişlerinin bu yıl yok denecek kadar az olduğu belirtildi. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu kasaplar; Coronavirüs salgını sonrasında çok kişinin işini kaybettiğini veya gelir kaybına uğradığını belirterek, sipariş alamamaktan yakındı.

Kurbanlık fiyatının 3 bin lira dolayında olduğunu belirten kasaplar “Son 20 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. Millet karnını doyurmakta zorlanırken, kurbanlık siparişi veremiyor” dedi.

Ne dediler?..

Seyhan Plaka

“Kurban Bayramına sayılı günler kaldı ancak kurbanlığın fiyatını soran yok. Zor bir süreçten geçtik, insanlar 3 ay maaş alamadı. Bu durum kurbanlık satışlarına yansıyor. Kurbanlık kuzunun fiyatı yaklaşık 3 bin lira ve herkes alamaz.

Ayrıca son birkaç gündür piyasada hızlı bir yükseliş var. Geçtiğimiz yıl okkası 30 TL’ye satılıyordu bu yıl ise 42 TL olarak öngörülüyor.”

İsmail Kamkam

“Fiyatların yüksekliği ve pandemi nedeniyle yaşanan işsizlik kurbanlıklara talebin azalmasına neden oldu. Eskiden bayrama bir ay kala defterlerimiz sipariş doluyordu ancak bu yıl tek tük talep var.

En son kuzu aldığımda okkası 40 TL idi. Şimdi ise 40 TL’den fazla istiyorlar. Hayvancıların giderleri çok yüksek olduğu için fiyatlar yüksek. Kurbanlık satışlarında bu yıl en kötü yılı yaşıyoruz.”

Hüseyin Kuşappi

“21 yıllık kasabım ilk kez kurbanlık talebinin yok denecek kadar az olduğunu gördüm. İnsanlar sadece fiyat soruyorlar. Küçükbaş hayvana pek bir talep yok. İnsanların alım gücü düştüğü için 5-6 aile birleşip büyükbaş kurbanlık alıyorlar.

Tosunun kilosu için 22 lira, kuzu için ise 35-36 lira isteniyor. Devlet büyükbaş için 18 lira, küçükbaş için ise 30 lira fiyat belirlemişti. Serbest piyasa ve denetimsizlikten dolayı fiyatlar yükseldi.”

Mustafa Cumhur

“Bayrama sayılı günler kaldı ancak talep yok denecek kadar az. Virüs salgınının yarattığı ekonomik çöküntüler nedeniyle kurbanlığa talep azaldı.

Ayrıca fiyatlar da denetimsizlik nedeniyle bayrama yaklaştıkça yükseliyor. Devlet belirlediği fiyatların çok üzerinde isteyen hayvancılar var.”