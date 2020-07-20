Kuzey'de 3, Güney'de ise 1 vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 702 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin ülkemize hava yolu ile bir kişinin ise deniz yolu ile geldiğini söyledi. Üç pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

Pandeminin henüz sona ermediğinin altını çizen Bakan Pilli, dünyada bitmediği sürece ülkemizde de bitmeyeceğini, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını bir kez daha dile getirdi.

19 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 1702

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

İyileşip Taburcu Edilen Vaka Sayısı-0

Toplam Test Sayısı- 56.268

Toplam Vaka Sayısı- 121

Güneyde toplam sayı bin 38

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta ise bir yeni vaka tespit edildi.

Güneyde son 24 saatte bin 85 test yapıldığı, 1 yeni vakaya rastlandığı belirtildi. Güneyde tespit edilen toplam vaka sayısı bin 38'e yükselmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 10:58