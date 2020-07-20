Türkiye'den, bayram hediyesi

Türkiye, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarının arifesinde, Coronavirüs’le mücadele kapsamında KKTC’ye 3 TIR dolusu aşı, ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi..

Gönderilen tıbbi malzemelerin içerisinde 20 bin test kiti, 10 solunum ve 2 PCR cihazının bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen tıbbı malzemeleri teslim aldı. Fuar alanında yer alan teslim törenine Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nden ülkeye çok ciddi bir yardım geldiğini ifade ederek, bu katkıların Anavatan’dan her zaman yapıldığını belirtti.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk ulusuna ve Büyükelçi Başçeri'ye yardımlardan dolayı sonsuz teşekkürlerini sundu.

Başçeri: 20 Temmuz'a denk geldi

Büyükelçi Başçeri de, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Sağlık Bakanlıkları arasında ilaç, aşı, tıbbi malzeme, hibe protokolü imzalandığını, bunun ikincisinin de 20 Temmuz'a denk geldiğini söyledi.

Bu yardımın, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü’nü her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de ayrılmaz parça ve ayrı görmediğinin bir göstergesi olduğunu belirten Başçeri, hibe programları yanında anlık taleplerin de her zaman olumlu karşılandığını, hastalar veya malzemeler konusunda atılan adımlarda KKTC'nin yurtdışı olarak görülmediğini kaydetti.

Tatar: Hastane için etüt çalışmaları başladı

Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye hükümetine teşekkür etti. Konuşmasında 500 yataklı hastane çalışmalarının da başladığı bilgisi aldığını söyleyen Tatar, Lefkoşa'da BRT arkasında tam teşekkülü hastane yapılması için anlaşmaya varıldığını, 12 kişilik ekibin etüt çalışması yapacağını kaydetti.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin de 45 yataklı pandemi kliniği olarak hizmet vereceğini ifade eden Tatar, uçuşlar başladıktan sonra ülkeye 9 bine yakın insan geldiğini, bunlarda 10 vaka çıktığını, 2 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.