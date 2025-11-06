Dünyanın en büyük tavla turnuvası “Merit Open” başladı

4 – 9 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen tavla tutkunlarını bir araya getiriyor. Uluslararası bir marka haline gelen organizasyon, KKTC’yi tavla sporunun kalbi konumuna taşıyor.

Fransa, Ürdün, İsviçre, İran, Türkiye, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Danimarka, Japonya, Malta, Ukrayna, Amerika, Mısır ve Rusya gibi ülkelerden 400’ü aşkın profesyonel ve amatör oyuncu, kıyasıya mücadele için Merit Park Hotel’de buluşuyor.

Turnuva, WBF Genel Sekreteri Marco Fornasir ve WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu yönetiminde gerçekleştiriliyor. Dünyanın en prestijli tavla organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Merit Open, strateji, heyecan ve rekabetin buluştuğu bir platform sunarken, aynı zamanda KKTC turizminin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

Katılımcı kayıtlarının 3 Kasım Pazartesi günü başlamasının ardından, 4 Kasım Salı günü, 10. BMAB Ortadoğu Turnuvası, “Emil Mortuk Anısına” Kıdemliler & Yıldırım & 1-Puan Mini Jackpot turnuva başlangıçları yapıldı. Bugün itibarıyla Ana Kademe oyunları ve Wetgammon karşılaşmaları tüm hızıyla sürüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Merit Open, sadece bir tavla turnuvası olmanın ötesinde, uluslararası dostlukların kurulduğu, rekabetin zarafetiyle buluştuğu benzersiz bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Kıbrıs’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu dev organizasyon, Merit Park Hotel’in ev sahipliği ve misafirperverliğiyle, tavla tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor.

