Balkonları bayraklarla süsleyelim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de (KKTC) bugün kutlanacak.

Kutlamalar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla başlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle dar kapsamda yapılacak; ilçelerde ve bucaklarda Atatürk anıtlarına çelenk konulacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 23 Nisan ve TBMM’nin açılışının 101’inci yıl coşkusuna ortak olmaları için öğrencilere, ailelere ve vatandaşlara çağrı yaparak, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının balkonlara asılmasını, İstiklal Marşı’nın birlikte söylenmesini istedi.

İlçelerdeki tören saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, ilçelerde ve bucaklarda törenler yapılacak.

Buna göre, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Güzelyurt Atatürk Anıtı, Lefke Atatürk Anıtı önündeki törenler saat 09.00’da; Girne’de Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.40’ta; İskele Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00’da yapılacak. Geçitkale ve Akdoğan Atatürk anıtları önündeki törenler de saat 09.00’da başlayacak.

İskele’de temel atma töreni var

“Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele”nin temeli de bugün atılacak. Şehit İlker Karter İlkokulu karşısında gerçekleştirilecek saat 14.00’teki temel atma törenine Eğitim Bakanı Amcaoğlu da katılacak.

Söz konusu ilkokul, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilecek ilkokullardan ikincisi olacak.

Tatar: Çocuklar geleceğimiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda “devletten ve egemenlikten vazgeçilemeyeceğini” vurguladı.

Açıklamaya göre, Tatar mesajında, “Özgürlük, bağımsızlık ve egemenliğinden ödün vermeyen, esir olmaktansa ölümü yeğleyen Türk milletinin destansı mücadelesinin doruk noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 yılında açılışının 101. yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da Covid-19 salgını altında kutlandığını belirten Tatar, kitlesel törenler düzenlenmese bile, çocukların, 23 Nisan coşkusu ile heyecanın devam ettiğini bildiğini kaydetti.

Sennaroğlu: Çocukların bayramı kutlu olsun



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak tüm halkın, özellikle çocukların bayramını kutladı.Sennaroğlu mesajında, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, kanlı ve acı tecrübelerden geçerek elde eden bir halk olduğunu kaydetti ve egemenliklerinin önem ve değerini iyi bildiklerini; devlet kurmuş bir halk olarak geriye gidilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Saner: Egemenlik en büyük hazine

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin emperyalizmin zincirlerini kırmak için başlattığı ve başardığı kurtuluş savaşının en önemli olaylardan biri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920’de çalışmaya başlamasıdır.

Büyük Önder, eşsiz asker ve Devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliği yansımadığı bir kurtuluş mücadelesinin başarılı olamayacağının bilinci ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak, yurdun her köşesinden ve halkın her kesiminden insanları toplantıya çağırmıştı.

Dolayısı ile 23 Nisan 1920, milletin egemenliği demektir. 23 Nisan, Halkın iradesidir. 23 Nisan 1920, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun müjdelenmesi demektir. Atatürk, işte bu önemli günü çok sevdiği, güvendiği çocuklara hediye etmiştir.

Bizler, 101 yıl sonra, 23 Nisan’ı o günlerin heyecanı ile kutluyoruz.

Kesinlikle kararlıyız: Biz, Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğinin kabul edilmediği hiçbir görüşme sürecine ne Cenevre’de ne de başka bir yerde girmeyeceğiz.”

Cumhuriyete, hürriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan halkımız ile en büyük hazinemiz çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

Kimler mesaj yayınladı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Balkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)

Eğitim Sekreteri Burak Maviş, KAMUSEN, KIBTES ve Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği birer mesaj yayımladı.