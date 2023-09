Gerçeğini aratmadı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23, Türkiye ve KKTC kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikata, Türkiye ve KKTC’den kara, hava ve deniz unsurları iştirak etti.

Tatbikatın, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23'ün icrasına katıldı.

Tatbikatı izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, tatbikatın başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sağlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın her zaman ve her yerde, her türlü göreve hazır olduğunu görmekten mutlu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim kendi sınırlarımız içerisinde güvenli bir şekilde yaşayabilmemiz ve KKTC’deki huzur ve güvenin daimi olmasını Mehmetçik ve Mücahitlerimize borçluyuz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023, 10:05