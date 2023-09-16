Yargıdan ‘uslan’ mesajı

Uyuşturucu madde tasarrufu başta olmak üzere birçok suçtan yargılanan Cengiz Deniz 6 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Sanığın 148 gram sentetik cannabionid tasarruf ettiği, babasına ait aracı ve telefonu çaldığı, bir şahsa ait aracın üzerine benzin döküp yaktığı, ayrıca uyuşturucu suçundan 3 sabıkası olduğu açıklandı.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan Yargıç, Deniz’in sanığın “148 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde tasarrufu, mülke tecavüz, darp, sirkat, geceleyin ev açma ve kasti hasar” suçlarından yargılandığını ve tüm davalardan suçlu bulunup, mahkum edildiğini açıkladı. Başkan, sanığın Mehmet Dikmen’e ulaştırması için Pembe Kamkam’a 148 gram Bonzai verdiğini açıkladı. Mahkeme başkanı, sanığın babasının evine izinsiz girerek, aracını, cep telefonunu aldığını ve ona engel olmak isteyen babasını iterek, darp, geceleyin ev açma, sirkat ve mülke tecavüz suçlarını işlediğini söyledi. Başkan, sanığın babasının şikayetçi olmadığını ancak bu durumun işlenen suçların vahametini ortadan kaldırmadığını belirtti.

Aracın üzerine benzin döküp yaktı

Ağır ceza heyeti başkanı, sanığın Lefkoşa’da Ayşe Kamkam’a ait aracın üzerine benzin dökerek, yaktığını ve 20 bin TL zarar vererek, kasti hasar suçunu işlediğini açıkladı. Başkan, sanığın maddi zararı karşıladığını ancak bunun da suçun vahametini ortadan kaldırmadığını dile getirdi. Sanık hakkında karar verirken tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Başkan, ana dava olan uyuşturucu davasına konu olan türün Bonzai olduğunu, bu maddenin ölüme yol açtığını ve tehlikeli olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı, bu nedenle 148 gram bonzainin azımsanmayacak bir miktar olduğunu belirtti. Başkan, sanığın daha önce 3 kez mahkum olduğunu ancak ıslah olmadığını belirtti ve bu hususu aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak, değerlendirdi. Başkan, sanığın suçunu kabul etmesini, 7 yaşında bir çocuğunun bulunmasını lehine değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan, şu an 34 yaşında olan sanığın ilk kez 23 yaşındayken hapse girdiğini belirterek, cezaevlerinin genç suçluları ıslat etmede kifayetsiz kaldığını söyledi.

Başkan, tüm davaları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.