Ağır suç işledi

Narkotik ekipleri tarafından Lefke, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da eş zamanlı düzenlenen

Pençe Operasyonu’nda yakalanan 7 kişiden biri olan Godlove Agbor Baiye Ako Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 9 yıl hapse mahkum edildi.

Sanığın operasyonda ele geçirilen 16 kilo uyuşturucunun 12 kilosunu uzun bir süre sakladığı belirtildi.

Uyuşturucu maddenin Ercan Havalimanı’ndan ülkeye sokulduğu kaydedildi.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanığın Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan yargılandığını söyledi.

Yargıç, sanığın 12 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi uzun süre tasarrufu ettiğini belirtti.

Yargıç, aynı operasyonda sanığın 2 yaşındaki çocuğunun annesinin de yakalandığını ve yargılanarak,

5 yıl hapse mahkum edildiğini hatırlattı.

Sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden Yargıç, çocuğunun annesini suça bulaştırmasını, 12 kilo gibi yüklü miktarda uyuşturucu tasarruf etmesini aleyhinde değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına değinerek, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç, sanığı 9 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Narkotik ekipleri 11 Kasım 2020 tarihinde Lefke, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, toplam 16 kilo uyuşturucu ele geçirirken, 7 kişiyi tutuklamıştı. Tutuklanan sanıklardan Godlove Agbor Baiye Ako, ülkeye Ercan Havalimanı’ndan ithal edilen uyuşturucunun 12 kilosunu tasarruf etmiş ve uzun süre saklamıştı.