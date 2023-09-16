Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştıkları inşaat şirketinde, farklı tarihlerde sattıkları 5 daireyi, emlak şirketi sattı gibi göstererek 111 bin 960 dolar para çalan ve evlerinde yapılan aramada yaklaşık 5 buçuk milyon TL’lik bir servet bulunan Wasem Hamed Amna ile Abdalrahman Alghazali, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlıların, çalıştıkları inşaat şirketinde, 21 Kasım 2022, 6 Nisan 2023, 1 Haziran 2023, 2 Ağustos 2023 ve 17 Ağustos 2023 tarihlerinde sattıkları 5 adet daireyi, şirkete, emlak şirketi satmış gibi göstererek, komisyon adı altında 111 bin 490 dolar parayı sirkat ettiklerini anımsattı.

Polis, zanlıların kalmakta oldukları ikametgahlarda mahkeme emri ile yapılan aramada, değeri yaklaşık 5 buçuk milyon Türk Lirası’na denk gelen 105 bin 600 Euro, 7 bin 190 ABD Doları ve 72 bin 460 Sterlin nakit paranın bulunarak emare alındığını açıkladı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis, ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.