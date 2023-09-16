Ülkeyi sarstı

Ömer KADİROĞLU

Esas mesleği kasaplık olan ve iki çocuk babası olduğu bildirilen 38 yaşındaki Emrah Yılmaz, önceki akşam 37 yaşındaki kız arkadaşı Kübra Aydın’ın Haspolat’taki evine gitti. Saat 23.00 raddelerinde bir süre tartıştıktan sonra Kübra’yı bıçaklayarak öldüren Emrah Yılmaz, uyguladığı yöntemle kendi canına da kıydı.

Polisin verdiği bilgiye göre; Haspolat’ta cinayet işledikten sonra Kübra Aydın’ı aracına yerleştiren Emrah Yılmaz doğruca Geçitköy-Kayalar bölgesinde Seyir Tepe mevkiine gitti. Burada aracını uçuruma doğru sürerek yaklaşık 60 metre aşağıya düştükten sonra hayatını kaybetti.

Cinayet işledikten sonra bir akrabasını telefonla arayıp olayı anlatan Emrah Yılmaz’ın “şimdi kendi canıma da kıyacağım” dediği iddia edildi.

Ekipler olay yerinde

Polis, dün sabah 11.30 raddelerinde Kaylar bölgesine giderek yaptığı araştırma sonucunda uçurumdan aşağı yuvarlanan aracın yerini tespit etti. Kısa sürede itfaiye ve sahil güvenlik de olay bölgesine geldi.

Bölgeyi güvenlik altına aldıktan sonra Kübra Aydın ile Emrah Yılmaz’ın cansız bedenleri araç içerisinden çıkarıldı.

Ada genelinde büyük yankı uyandıran bu olay sonrasında polis geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kübra Aydın’ın bir call-center merkezinde çalıştığı, Emrah Yılmaz’ın ise Lefkoşa’daki bir markette kasaplık yaptığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023, 10:04