Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner'in geçiş kapılarının henüz açılmayacağına dair söylemini eleştirdi. Özersay, Güney Kıbrıs’ta günlük pozitif vaka sayılarının neredeyse 10 kat azaldığını belirterek, Saner’i bilimsel verileri dikkate almamakla suçladı.

“Gerçekten yazık” ifadesini kullanan Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



Güney Kıbrıs’ta günlük pozitif vaka sayılarının neredeyse 10 kat azaldığı, hatta iki basamaklı bir sayıya gerilediği bir günde “vaka sayılarının yüksek seyrettiğini ve bu nedenle sınır kapılarının şimdilik açılmayacağını” söyleyen bir Başbakan!Bilimsel hesaplamalara göre güneyde oranların yüzde 0,16’lara gerilediği, aşılama açısından Mayıs sonunda nüfusun yüzde 65’inin aşılanmış olacağı bir dönemde bunu söyleyen bir Başbakan. Bilimsel verileri görmeyen, göremeyen bir hükümet... Kararlarını guduru alan bir yapı. Ekonomik olarak yitirilen fırsatlar, boşa geçen zaman ve zarar gören esnaf... Gerçekten yazık...