Sürücüler tehlikede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın merkezinde bulunan meşhur Aşıklar Tepesi’nin yol güvenliği yıllardır sağlanamıyor. Birçok kazanın yaşandığı ve araçların hendeğe uçtuğu yolda hiçbir koruyucu bariyerin olmaması bölge halkının tepkisine yol açıyor.



Diyalog muhabirine şikayetlerini aktaran bölge sakinleri, yolun oldukça dar olduğunu, iki aracın bile neredeyse aynı anda yola sığamadığını belirtti.Vatandaşlar, yol kenarlarında bariyer olmadığını ederek, sürücülerin can güvenliklerinin tehlikede olduğunu savundu. Bölge sakinleri, “Süratli bir sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybettiği anda en az 10 metre derinliğinde olan hendeğe uçar. Defalarca benzer kazalar yaşandı ancak halen bir önlem yok. Önlem alınması için Kurudere kavşağındaki gibi ölüm ve acıların yaşanması mı gerekiyor” şeklinde konuştu.Bölge halkı yetkililerin tehlike saçan yolla ilgili adım atmasını talep etti.