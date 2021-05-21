Boş evi alevler sardı

Onur ULAĞLefkoşa'da Surlariçi’nde Şht. Hüseyin Tünce Mehmet Salih Sokak üzerindeki kullanılmayan ve içerisinde atık ev eşyalarının bulunduğu evde, çatı üzerinden geçen elektrik hatlarının birbirine teması sonucu atılan kıvılcımların neticesinde yangın meydana geldi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün 15.40 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 odanın mertek, kamış ve kiremitleri yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak makinesi yangına neden oldu

Bir başka yangın da Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde meydana geldi. Kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; saat 15.30 sıralarında çıkan yangında, yaklaşık bir dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar ile hurda haldeki 30 adet PVC plastik, yığın halde bulunan keresteler ve 5 tonluk plastik su deposu yanarak zarar gördü.