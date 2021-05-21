Test sonucu pozitif, yedi gündür firarda

Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapmak için hazırlanan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan Ahmed Badshah, Chukwa Joseph Okaforeai, Chinonso Samuel Obıora, Progress Oghenere Itadjerhee ve Godsme Üchenna Etiti’ye PCR testi yapıldı.

İçlerinden Ahmed Badshah’ın testi pozitif çıkınca tümü karantinaya alındı. Ancak test sonucu pozitif çıkan zanlı Ahmed Badshah karantina yurdundan firar etti.

Yedi gündür firarda olan Badshah’ı arama çalışmaları sürerken, karantinada bulunan 4 zanlı gıyabında dün duruşma yapıldı.



Mahkemede olayı aktaran polis, Ahmed Badshah, Chukwa Joseph Okaforeai, Chinonso Samuel Obıora, Progress Oghenere Itadjerhee ve Godsme Üchenna Etiti’nin, 10 Mayıs 2021 tarihinde, saat 20.30'da Akıncılar köy girişinde araç içerisinde tespit edildiklerini söyledi. Polis, valizleriyle birlikte yakalanan zanlıların Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçiş yapmak için toplandıklarını tespit ettiklerini açıkladı.Polis, zanlılara PCR testi yapıldığını, Ahmed Badshah’ın testinin pozitif çıktığını ve diğer 4 zanlının da temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alındıklarını anlattı.Polis, zanlı Ahmed Badshah’ın 13 Mayıs tarihinde karantinada bulunduğu yurttan firar ettiğini ancak henüz bulunamadığını söyledi.Polis, zanlının aramalarının sürdüğünü ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün süre istedi.Mahkeme karantinada olan 4 zanlı hakkında 5 gün ek tutukluluk kararı verirken, Suriyeli firari Ahmed Badshah’ı arama çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.